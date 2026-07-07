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看中鳳凰城發展潛力 設館事宜籌備進行中

外交部日前宣布將在美國亞利桑納州鳳凰城增設駐外館處。對此，外交部發言人蕭光偉今（7）日表示，政府決定在鳳凰城增設辦事處，以加強與轄內地方政府互動，並為在地台商、僑民提供更多、更便捷的服務，目前各項籌備工作仍在進行中，後續會適時對外說明。外交部今舉行例行記者會，媒體問及，籌備期間的初步規劃與設立日期為何？外交部長林佳龍是否有規劃搭乘直航班機去出席開幕式？館舍是購置還是租賃的？針對提問，蕭光偉表示，鳳凰城是亞利桑納州的首府，也是美國西南部快速發展中的重要城市，考量當地吸引我國企業入駐的一個戰略重要性和發展潛力，政府就決定在鳳凰城增設辦事處，希望加強跟轄內地方政府的聯繫互動，並未在地台商、僑民提估更多、更便捷的服務。至於設置日期、開幕儀式與流程、館處租購等規畫安排，蕭光偉說，目前各項籌備工作都還在進行當中，後續會適時再對外說明。