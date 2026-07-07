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國民黨立委萬美玲子佀廣洋宣布投入桃園市議員選戰，近日遭爆過去種種霸凌行徑與黑歷史，神隱多時昨日終於透過影片致歉，並坦承過去曾簽賭。對此桃園豐林里長簡士強表示，看到一個才20多歲的年輕人一路被翻出來放大檢視，心裡其實很不捨，「他其實並沒有什麼真正嚴重的大問題？」至於簽賭，哪個政治人物敢說自己從小到大，從來沒有玩過牌、打過麻將、沒簽過六合彩、沒和人打過賭？如果什麼都要上綱到人格抹殺，那政治真的會變得很可怕，「廣洋，加油」。對於佀廣洋遭爆過去種種霸凌黑歷史，神隱多時昨天透過影片致歉，並坦承過去曾簽賭，但多數民眾似乎並不領情，認為其因輿論炸鍋才道歉毫無誠意。對此簡士強表示，最近看到佀廣洋因為選舉，被網路上各種放大檢視，心裡其實很不捨。一個才20多歲的年輕人，從5歲的事情、學生時期的互動，一路被翻出來檢視到現在。說真的，如果被這樣從小到大放大檢查，最後也只是在講一些年少不成熟，那是不是也代表，「他其實並沒有什麼真正嚴重的大問題？」簡士強說，每個人年輕時都會有不成熟的時候，學生時期互相取綽號、開玩笑，也是不少人成長過程中會遇到的事。當然，如果曾經讓別人感到不舒服，該尊重對方感受，也該檢討改進；但這不代表可以在選舉期間，把一個年輕人抹黑成十惡不赦。至於所謂賭博的攻擊，簡士強表示，最近的世界盃，一堆朋友在討論球賽下注，雖然自己對賭博沒什麼興趣，因為不管賭什麼，從來沒贏過。哪個政治人物敢說自己從小到大，從來沒有玩過牌、打過麻將、沒簽過六合彩、沒和人打過賭？如果什麼都要上綱到人格抹殺，那政治真的會變得很可怕。簡士強說，選舉應該比的是理念、能力、服務和對地方的用心，而不是把一個年輕人從幼稚園開始審判到現在。「廣洋，加油，面對抹黑不用氣餒，真正認識你的人，會知道你是怎麼樣的人」。最後簡士強表示，希望大家用更理性、更善良的眼光，看待一位願意站出來為地方努力的年輕人。支持佀廣洋，繼續往前走，讓選舉回到正向，讓地方看見更好的未來。