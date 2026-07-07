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▲司曉迪（左）公開神似鹿晗（右）的多張親密照片，再度於中國娛樂圈投下震撼彈。（圖／翻攝自微博@司曉迪喔）

中國男星鹿晗近年頻傳與關曉彤分手，但雙方都尚未證實。不料鹿晗繼日前被網紅司曉迪外流一張床照後，昨（6）日她又爆鹿晗跟關曉彤交往期間劈腿，還暗示自己已見過對方父母，再度引發熱議。不過其實，之前曾有網友傳過鹿晗與關曉彤分手的真正原因，竟是因為女方媽媽堅決反對，還叫女兒將鹿晗送的手錶還回去，多種消息不斷瘋傳。鹿晗與關曉彤在2017年官宣戀愛後，常常一起高調放閃，不料近年互動驟減，因此頻頻傳出分手。原本在司曉迪外流與鹿晗床照後，大家猜測可能是因第三者介入導致分手，不料之後又有網友在微博發文表示，經自己多方求證後，指出兩人分手原因「主要是女方的媽媽不同意，還讓女方把男方送的錶還回去。」除此之外，該網友還透露鹿晗之後常常酗酒，還會發酒瘋，並表示關曉彤已有新戀情，「復合的可能性比較低。」雖然對於這個說法，部分網友還是抱持不信態度，但有人指出兩人分手跡象早有跡可循，除了沒有在生日發文互送祝福外，鹿晗也確實曾在直播時喝酒，還一度情緒失控，甚至曾被拍到喝醉後，需要人扶著的畫面，被外界解讀就是因分手後而陷入低潮的狀態。不過是否真的已經分手，當事人鹿晗與關曉彤則都尚未做出回應。司曉迪繼日前自爆曾睡過所有頂流男星後，昨日又突然於微博公開18張照片及聊天截圖，內容直指鹿晗劈腿，透露與對方互動時間橫跨2023年至2025年，與關曉彤時間重疊。司曉迪更暗示自己見過對方父母，寫下「他爸媽還給我做早餐」，掀起了許多網友質疑照片是AI合照，不過她則嗆聲回應：「我愛都做上了，他還在當夢女。」但對此，鹿晗工作室則火速發聲明否認，強調全部都是捏造的不實內容，並宣布將追究法律責任。