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致癌風險與暴露量、時間有關 醫：重點是民眾已不安心

中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，上百家餐飲品牌受影響，針對校園使用狀況，教育部也清查，其中4個縣市都曾使用相關問題油品，總計破百間。醫師指出，一般來說，孩子的致癌物代謝情況與成人並無太大差異，但重點還是違規產品就必須下架、回收。教育部提到，經統計，有18縣市確認未使用受影響油品；另有4縣市回報，部分學校曾使用，包括新北市50校、台北市42校、台中市67校及1所實驗教育學校及1所實驗教育機構，以及基隆市4校。北榮職業醫學及臨床毒物部部主任楊振昌受訪時提到，一般毒性可能會提醒敏感族群，包括代謝功能較差、孕婦、孩童、長者等，可能要留意中毒。但因為致癌物的部分，相關研究資料並沒有特別提到哪些族群特別容易致癌。楊振昌指出，主要與暴露量、時間有關，通常會以暴露多久、量有多少，計算增加致癌率機率有多少。醫師說明，若單次暴露，通常是小於百萬分之一，但仍要強調「違規產品就是要下架、回收。」對於孩子代謝致癌物，楊振昌說，其實與一般成人沒有太大差別，經由肝臟代謝，膽汁進入糞便或小便排除。醫師說，不用擔心不小吃到會不會就得癌症，但消費者對於這樣的產品已經產生「不安心」，風險目前看來或許不高，但不希望民眾繼續暴露，因此重點除了要盡快下架不合規產品，也應防範未來再度發生。