韓國電影《希望：末日血戰》（HOPE）將在9月4日於台灣上映，昨（6）日下午在首爾舉辦媒體試映暨記者會，導演羅泓軫率領主要演員黃晸珉、趙寅成、鄭好娟分享選角過程與幕後故事，羅泓軫表示在寫劇本時，就以黃晸珉作為原型。

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《希望：末日血戰》劇情　由「猛虎出沒」離奇事件展開

《希望：末日血戰》描述一處偏遠小鎮，一則「猛虎出沒」消息，瞬間引爆全鎮恐慌。警察哨所所長以為只是荒誕傳聞，卻在接連發生的離奇事件當中，逐漸察覺某種超乎常理的存在，正逐步逼近整座小鎮。

此時，增援部隊因為大規模野火全面撤離，對外通訊也徹底中斷，讓整個小鎮宛如孤島。為了保護留下來的老人與居民，他與警員只能死守最後防線。另一方面，深入山區追蹤猛獸行蹤的鎮民們，卻反過來成為被獵殺的目標。當恐懼開始蔓延、人性逐漸失控，一場源於未知的危機，也隨之演變成一場橫跨生存、信仰與毀滅的宇宙級災難。

▲《希望：末日血戰》趙寅成挑戰在空無一人的房間演出恐懼。（圖／采昌國際多媒體）
▲《希望：末日血戰》趙寅成挑戰在空無一人的房間演出恐懼。（圖／采昌國際多媒體）
羅泓軫曝選角秘辛  黃晸珉、趙寅成、鄭好娟靠想像對戰外星生物

導演羅泓軫繼《哭聲》後二度與黃晸珉合作，他直言構思劇本時，就是以黃晸珉作為原型，談到趙寅成，羅泓軫笑說，每次聽到跟他合作過的演員，都對他讚譽有加，評價好到讓他好奇，「真的有這種人嗎？」果然這次合作後，羅泓軫表達肯定，「他的專注力、現場態度與演員素養，都令人非常敬佩。」至於鄭好娟，則是黃晸珉推薦的，羅泓軫和她聊了2小時，發現她具備角色該有的特質，馬上敲定人選。

動作場面多　演員安全是第一考量

本片動作場面眾多，羅泓軫強調演員的安全絕對是第一考量，在開拍前一年就完成規劃，討論拍攝方式，黃晸珉透露，這是他第一次在沒有對手演員的情況下演出，全靠想像力與計算完成跟外星生物的對戲。趙寅成認為，在空無一物的場景中演出恐懼感不容易，非常有挑戰性。

▲導演和鄭好娟聊2小時就力邀她出演。（圖／采昌國際多媒體）
▲導演和鄭好娟聊2小時就力邀她出演。（圖／采昌國際多媒體）
1個鏡頭竟拍100版本？  羅泓軫優化《希望》嘆「腦中一團亂」

值得一提的是，《希望：末日血戰》強勢入選坎城影展主競賽單元，並在世界首映後引發熱烈討論。影展結束後，導演羅泓軫隨即投入後期調整，持續優化影片品質。談到備受關注的外星生物設計，他表示，「光是設計就花費三年多時間。」並補充最初靈感來自「如果在路上突然遇見外星生物，會是什麼樣貌」的假設，逐步發展成現在的最終造型。

至於正式上映版本與影展版本有什麼差異，他透露，「相較影展版本，正式上映版刪除約五分鐘內容，同時新增約三、四分鐘的全新片段。」他特別提到片中一場關鍵戲份，「我自己也不知道會把那場戲修改到什麼時候，光是這場戲的一個鏡頭，就大概有將近100個不同版本。」並表示，「到底哪一個版本在電影院效果最好，我現在腦中也還是一團混亂。」一番話也再度印證他作為「完美主義導演」的名聲。

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...