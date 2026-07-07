韓國電影《希望：末日血戰》（HOPE）將在9月
4日於台灣上映，昨（6）日下午在首爾舉辦媒體試映暨記者會， 導演羅泓軫率領主要演員黃晸珉、趙寅成、鄭好娟分享選角過程與幕後故事，羅泓軫表示在寫劇本時，就以黃晸珉作為原型。
《希望：末日血戰》劇情 由「猛虎出沒」離奇事件展開
《希望：末日血戰》描述一處偏遠小鎮，一則「猛虎出沒」
消息，瞬間引爆全鎮恐慌。警察哨所所長以為只是荒誕傳聞， 卻在接連發生的離奇事件當中，逐漸察覺某種超乎常理的存在， 正逐步逼近整座小鎮。
此時，增援部隊因為大規模野火全面撤離，
對外通訊也徹底中斷，讓整個小鎮宛如孤島。 為了保護留下來的老人與居民，他與警員只能死守最後防線。 另一方面，深入山區追蹤猛獸行蹤的鎮民們， 卻反過來成為被獵殺的目標。當恐懼開始蔓延、人性逐漸失控， 一場源於未知的危機，也隨之演變成一場橫跨生存、 信仰與毀滅的宇宙級災難。
羅泓軫曝選角秘辛 黃晸珉、趙寅成、鄭好娟靠想像對戰外星生物
導演羅泓軫繼《哭聲》後二度與黃晸珉合作，他直言構思劇本時，就是以黃晸珉作為原型，談到趙寅成，羅泓軫笑說，每次聽到跟他合作過的演員，都對他讚譽有加，評價好到讓他好奇，「真的有這種人嗎？」果然這次合作後，羅泓軫表達肯定，「他的專注力、
現場態度與演員素養，都令人非常敬佩。」至於鄭好娟， 則是黃晸珉推薦的，羅泓軫和她聊了2小時，發現她具備角色該有的特質，馬上敲定人選。
動作場面多 演員安全是第一考量
本片動作場面眾多，羅泓軫強調演員的安全絕對是第一考量，在開拍前一年就完成規劃，討論拍攝方式，黃晸珉透露，這是他第一次在沒有對手演員的情況下演出，全靠想像力與計算完成跟外星生物的對戲。趙寅成認為，在空無一物的場景中演出恐懼感不容易，非常有挑戰性。
1個鏡頭竟拍100版本？ 羅泓軫優化《希望》嘆「腦中一團亂」
值得一提的是，《希望：末日血戰》強勢入選坎城影展主競賽單元，
並在世界首映後引發熱烈討論。影展結束後， 導演羅泓軫隨即投入後期調整，持續優化影片品質。 談到備受關注的外星生物設計，他表示，「 光是設計就花費三年多時間。」並補充最初靈感來自「 如果在路上突然遇見外星生物，會是什麼樣貌」的假設， 逐步發展成現在的最終造型。
至於正式上映版本與影展版本有什麼差異，他透露，「
相較影展版本，正式上映版刪除約五分鐘內容，同時新增約三、 四分鐘的全新片段。」他特別提到片中一場關鍵戲份，「 我自己也不知道會把那場戲修改到什麼時候， 光是這場戲的一個鏡頭，就大概有將近100個不同版本。」 並表示，「到底哪一個版本在電影院效果最好， 我現在腦中也還是一團混亂。」一番話也再度印證他作為「 完美主義導演」的名聲。
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《希望：末日血戰》描述一處偏遠小鎮，一則「猛虎出沒」
此時，增援部隊因為大規模野火全面撤離，
導演羅泓軫繼《哭聲》後二度與黃晸珉合作，他直言構思劇本時，就是以黃晸珉作為原型，談到趙寅成，羅泓軫笑說，每次聽到跟他合作過的演員，都對他讚譽有加，評價好到讓他好奇，「真的有這種人嗎？」果然這次合作後，羅泓軫表達肯定，「他的專注力、
動作場面多 演員安全是第一考量
本片動作場面眾多，羅泓軫強調演員的安全絕對是第一考量，在開拍前一年就完成規劃，討論拍攝方式，黃晸珉透露，這是他第一次在沒有對手演員的情況下演出，全靠想像力與計算完成跟外星生物的對戲。趙寅成認為，在空無一物的場景中演出恐懼感不容易，非常有挑戰性。
值得一提的是，《希望：末日血戰》強勢入選坎城影展主競賽單元，
至於正式上映版本與影展版本有什麼差異，他透露，「