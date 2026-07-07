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瓜國訪團由8個黨團代表組成 充分展現國會共識

林佳龍：感謝瓜國國會通過友台決議、聲援台灣參與國際組織

▲瓜地馬拉共和國國會議長康特雷斯（Luis Alberto Contreras Colíndres）於7/6-7/10率團訪台。（圖／取自林佳龍臉書）

康特雷斯：是台灣最忠實的盟友 絕不會背棄友人

瓜地馬拉共和國國會議長康特雷斯（Luis Alberto Contreras Colíndres）應我國政府邀請，於昨（6）日率團抵台訪問，由外交部政務次長陳明祺親自接機，入境後便隨即會晤外交部長林佳龍、立法院長韓國瑜。而康特雷斯也大力表示，這次瓜地馬拉國會訪問團由8個黨團代表組成，充分反映瓜地馬拉國會對台瓜雙邊關係重要性有團結一致的共識；瓜地馬拉是台灣最忠實的盟友，會與台灣站在一起，絕對不會背棄友人。康特雷斯抵台後表示，非常榮幸能踏上台灣進行正式訪問，瓜地馬拉共和國非常愛台灣，也非常呵護台瓜雙邊關係，並對台灣非常忠誠。他說，此行訪台是為了重申瓜地馬拉有意願強化雙邊歷史友誼、相互協助及合作關係，也希望透過交流，明確表達嘉惠台瓜兩國人民的立場。康特雷斯指出，這次瓜地馬拉國會訪問團由8個黨團代表組成，充分反映瓜地馬拉國會對台瓜雙邊關係重要性有團結一致的共識。他相信，此次訪台一定會獲得豐碩成果，有助於開展嶄新合作契機，並持續鞏固兩國之間極為友好的關係。他也強調，瓜地馬拉永遠是台灣最好的朋友，永遠會對台瓜關係忠誠。康特雷斯抵台後也隨即和外交部長林佳龍共進午宴，林佳龍發文表示，歡迎康特雷斯首次率團訪台，此次訪團成員來自不同政黨，涵蓋司法改革、經濟外貿、國家安全及青年等重要委員會主席，是瓜國國會近年規模最大的訪台團之一；林佳龍也感謝瓜國國會今年5月通過友台決議，聲援台灣參與聯合國、世衛等國際組織。林佳龍指出，康特雷斯在瓜國國會已22年，這次訪團籌組時各黨派都積極爭取參與，顯示瓜國國會對台支持是超越黨派、長期累積的堅定情誼。台瓜即將迎來建交92週年，雙方也就如何強化經濟韌性、擴大產業合作交換意見；瓜方期待更多台灣企業前往投資，台灣則可結合農漁業、食品加工與科技產業經驗，與瓜國資源及美洲市場區位優勢互補。林佳龍也提到，瓜地馬拉是台灣第一大蔗糖、第四大咖啡供應國，雙邊經貿早已融入日常，他自己也是瓜國咖啡的愛好者與推廣者。他並分享過去3度訪瓜經驗，認為馬雅文化與觀光潛力值得更多台灣民眾認識；未來也期待籌組企業考察團訪瓜，透過「總合外交」與「榮邦計畫」深化政府與民間合作，讓逾90年邦誼轉化為更多互利共榮成果。康特雷斯昨下午拜會立法院長韓國瑜時也表示，在瓜地馬拉國會，唯一沒有爭議的事情，就是投票支持台灣時沒有任何問題，大家都有絕對共識；瓜國160席國會議員都是熱愛台灣的最佳好友，也是台灣最忠實的盟友，會與台灣站在一起，絕對不會背棄友人。他說，這是他從國會帶來、對台灣最大的承諾，同時代表瓜地馬拉國會，感謝台灣長期以來在各項合作上的支持。