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超級颱風巴威將在本週襲台，中央氣象署預測颱風強度強、暴風半徑大，對台灣一定會有影響。最快將在本週四發海警，本週五、六影響最劇。對此行政院秘書長張惇涵今（7）日上午主持全國22縣市整備會議，提醒民眾5事務必特別留意，國軍已經預置2萬8922名兵力，正進行各項整備，可投入救災救援任務。最後強調請大家注意颱風最新的正確訊息，家人朋友之間互相提醒，「有準備、更安全」。張惇涵說，巴威颱風來勢洶洶，按照目前路徑預測，本週五、六將是颱風影響最劇烈的時候，部分地區累積降雨量甚至會超過1000毫米。上午和政委季連成共同主持全國22縣市整備會議，有5件事請大家特別留意。首先是中央氣象署會加強對颱風動態的說明，也請大家保持密切關注；第二，已請各地方政府加強側溝清淤。尤其是針對0625豪雨致災的重點區域，中央相關部會也將實地巡查。第三，這週末是學測，教育部這2天會謹慎討論，確認學測是否如期舉行，請考生和家長留意最新訊息。第四，國軍已經預置2萬8922名兵力，正進行各項整備，可投入救災救援任務。第五，花蓮萬里溪堰塞湖目前蓄水量約325萬公噸（約最大蓄水量64%）。中央與花蓮縣府嚴密監測風險，提醒近日有返鄉的朋友，務必向公所提報，才能確認保全戶名單，確保大家安全。最後張惇涵表示，請大家注意颱風最新的正確訊息，家人朋友之間互相提醒，「有準備、更安全」。