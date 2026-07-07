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國民黨立委萬美玲之子佀廣洋，昔日校園霸凌爭議如滾雪球般持續延燒，從言語羞辱同學、在同學頭上擠白膠，到嗆聲「你知道我媽是誰嗎？」及全校陪考等事件接連遭起底。面對外界質疑，萬美玲至今未正面回應，連資深媒體人趙少康也喊話出面說清楚。對此，政治工作者周軒認為，這一席議員牽扯到的背後利益，恐怕是外界難以想像的。周軒表示，全台灣目前最紅的市議員候選人，不是別人，正是國民黨桃園市立委萬美玲的兒子佀廣洋，不說別的，朋友們一直到最近才知道「佀」字讀音念作「ㄙˋ」，就可知道這件事的熱度，不過這很明顯是國民黨的家務事。周軒續指，很早就有人提過，佀廣洋出來，卡到的是誰的票？影響程度甚至可能從當選頭到落選頭，而昨天趙少康更直接呼籲「終究要說明」，萬美玲母子要出面說清楚。藍營的傳統從來沒有對霸凌這種案子這麽在意的，但是連老趙都開槍了，國民黨桃園這一席議員牽扯到的背後利益，恐怕是鄉民們難以想像的。