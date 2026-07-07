強烈颱風巴威逐漸逼近台灣，本週六（7/11）正好碰上分科測驗，考生與家長都相當關心是否可能停考或延期，據悉，教育部長鄭英耀表示，因應颱風趨勢，大學招聯會將提前於今（7）天召開應變會議，預計下午就會決定分科測驗是否延期。中央氣象署預報員黃恩鴻接受訪問時表示，巴威最快週四白天會發布海上警報，預計週四晚間會發布陸上颱風警報，風雨影響最明顯會在週六，提醒全台考生如果要應考，務必要提早出門。
黃恩鴻表示，這次巴威颱風路徑類似「西北颱」，過去類似路徑的颱風，雨區多集中在北部山區，因此北部山區累積性強降雨是這次最需要注意的重點之一。週五晚間到週六白天將是巴威颱風影響較明顯的時段，週六全台風勢都會偏大，北部因最接近颱風暴風圈與中心，風雨會相當明顯；中部以北平地雨勢也要留意，北部山區更可能出現豪雨等級以上降雨。若考試照常舉行，考生出門建議備妥雨衣、雨具，並提早規劃赴考時間。
巴威颱風週六影響最大
黃恩鴻表示，週五白天巴威颱風雖然距離台灣還有一段距離，但風勢會開始明顯增強，雨勢主要集中在北部、宜蘭，屬於颱風外圍環流帶來的陣雨。到了週五晚間至週六白天，颱風影響將更明顯。
週六全台風雨偏大，尤其北部因為較接近颱風暴風圈及中心，風雨會非常明顯。至於中南部，雖然平地雨勢相較北部較緩和，但沿海地區仍要特別留意強風，山區也會有較明顯降雨。
中部以北雨勢明顯 桃竹苗、新北山區防豪雨
針對週六大考當天哪些地區考生最需要注意，黃恩鴻提到，平地雨勢以台中以北較明顯；山區部分則以北部山區風雨最大，包括苗栗、新竹、桃園及新北山區，都可能出現豪雨等級以上降雨，若考場位於山區，或考生赴考路線需要經過山區道路，務必要留意落石、坍方、溪水暴漲及道路中斷等風險。
分科測驗會停考嗎？大考中心今開應變會議
至於本週六正好撞上大學分科測驗，考生也很關注是否會有延期問題。大考中心今（7）日表示，今日開放考生查詢應考資訊及試場分配表，原本週三（8日）會召開應變會議，但緊急提早到今下午召開，預計今天就會有答案。
黃恩鴻也表示，若以週六來看，受巴威颱風影響的機會確實較高，主要影響時段會落在週五晚間到週六白天；若屆時陸上警報持續發布，且暴風圈涵蓋台灣，客觀條件上就需要特別留意。
考生出門帶雨衣 北部、山區考生提早出門
預報員提醒，週六巴威颱風影響最明顯，若分科測驗照常舉行，考生出門前應先確認大考中心最新公告，並備妥雨衣、雨具、防水袋，保護准考證、文具與個人物品。北部、宜蘭及台中以北考生建議提早出門，避免因強風豪雨、道路積水或大眾運輸延誤影響應考；山區考生則應避免行經易坍方、易積水路段，必要時提前規劃替代路線。
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黃恩鴻表示，週五白天巴威颱風雖然距離台灣還有一段距離，但風勢會開始明顯增強，雨勢主要集中在北部、宜蘭，屬於颱風外圍環流帶來的陣雨。到了週五晚間至週六白天，颱風影響將更明顯。
週六全台風雨偏大，尤其北部因為較接近颱風暴風圈及中心，風雨會非常明顯。至於中南部，雖然平地雨勢相較北部較緩和，但沿海地區仍要特別留意強風，山區也會有較明顯降雨。
中部以北雨勢明顯 桃竹苗、新北山區防豪雨
針對週六大考當天哪些地區考生最需要注意，黃恩鴻提到，平地雨勢以台中以北較明顯；山區部分則以北部山區風雨最大，包括苗栗、新竹、桃園及新北山區，都可能出現豪雨等級以上降雨，若考場位於山區，或考生赴考路線需要經過山區道路，務必要留意落石、坍方、溪水暴漲及道路中斷等風險。
至於本週六正好撞上大學分科測驗，考生也很關注是否會有延期問題。大考中心今（7）日表示，今日開放考生查詢應考資訊及試場分配表，原本週三（8日）會召開應變會議，但緊急提早到今下午召開，預計今天就會有答案。
黃恩鴻也表示，若以週六來看，受巴威颱風影響的機會確實較高，主要影響時段會落在週五晚間到週六白天；若屆時陸上警報持續發布，且暴風圈涵蓋台灣，客觀條件上就需要特別留意。
考生出門帶雨衣 北部、山區考生提早出門
預報員提醒，週六巴威颱風影響最明顯，若分科測驗照常舉行，考生出門前應先確認大考中心最新公告，並備妥雨衣、雨具、防水袋，保護准考證、文具與個人物品。北部、宜蘭及台中以北考生建議提早出門，避免因強風豪雨、道路積水或大眾運輸延誤影響應考；山區考生則應避免行經易坍方、易積水路段，必要時提前規劃替代路線。
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