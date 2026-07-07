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台灣申請在伯斯設館 傳出中國施壓澳方

外交部：譴責中國無理打壓 台灣事務不容中國置喙

和台美深化關鍵礦物合作 西澳戰略重要性提升

澳洲媒體《The Nightly》報導，我國已向澳洲政府申請，希望在西澳伯斯（Perth）設立新的辦事處，提供領務與經貿文化交流，但中國駐澳大使館以「一中原則」為由，公開敦促澳洲政府不要批准。對此，外交部譴責中國在國際上無理打壓台灣與各國交往及國際空間，並嚴正重申中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，台灣持續與國際社會交往、積極參與國際事務，絕不容中國置喙。根據澳媒報導，中國政府向《西澳人報》（The West Australian）表示，中國駐澳洲大使館已向澳洲外貿部正式提出抗議，反對台灣在西澳伯斯設立辦事處，並敦促澳洲政府遵守「一中原則」。然而，報導一出，澳洲外貿部並未就中方出手阻撓的說法做出回應。針對中國阻撓台灣在澳洲增設辦事處，外交部表示，中國在國際上無理打壓我國與各國交往及國際空間，外交部予以譴責。外交部並強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，台灣持續與國際社會正常交往並積極參與各項國際事務，中國無權置喙。外交部指出，台灣珍視台澳雙邊長久、互惠及友好的夥伴關係，未來將持續與澳洲及其他理念相近夥伴國家攜手合作，共同促進區域和平、穩定與繁榮。至於駐伯斯辦事處的設立進度，外交部則表示，目前暫無更多可以提供的資訊。值得注意的是，澳媒報導也提到，隨著美國與澳洲在關鍵礦物領域深化合作，以及美軍在斯特林海軍基地（HMAS Stirling）部署潛艦的計畫，西澳在國際戰略上的重要性正顯著提升。經濟部、美國在台協會（AIT）及澳洲駐台辦事處日前才剛在台灣舉辦「美澳台關鍵礦物對話」，三方均提及未來在關鍵礦物、供應鏈韌性與經濟安全等面向仍有互補互惠的合作空間。