股市獲利往往會帶來成就感，但也可能讓投資人高估自己的實力。媒體分析指出，不少人在股票上漲後，會認為自己當初早已看準行情，甚至將成功歸功於自身判斷，而將失敗歸因於市場變數。這種現象在行為經濟學中被稱為「事後偏誤」（Hindsight Bias），可能讓投資人在下一次交易中承擔更高風險。
韓媒Wikitree以一名37歲上班族為例指出，該名男子日前聽從朋友建議買進一檔股票，隔天股價便上漲8%。之後他向同事表示，自己早就知道這檔股票會漲。不過實際上他買進時僅看了幾則新聞與網路論壇討論，並未深入研究公司財報、資金流向或基本面。相反地，對於上個月虧損的股票，他則認為只是市場突然轉壞，或遭遇利空消息，鮮少檢討當初的投資判斷。
成功歸功自己、失敗怪市場 大腦會改寫投資記憶
報導指出，這樣的情況在投資市場並不少見。股票上漲時，投資人容易認為是自己眼光精準；股票下跌時，則將責任歸咎於外部環境。換言之，人們往往會在結果出現後，重新改寫自己對過去決策的記憶。
行為經濟學認為，這就是典型的「事後偏誤」，也就是事情發生後，人們傾向認為自己一開始就知道結果，並高估當初決策的正確性。
分析指出，股票市場本身充滿不確定性，投資人在按下買進按鈕的當下，無法確定未來股價走勢。企業獲利、利率、匯率、產業景氣、市場資金及新聞事件等，都可能影響股價變化。
一旦結果揭曉，人們便容易重新建構自己的記憶。若股價上漲，便會認為當初看好的理由十分充分；若股價下跌，則容易淡化當初判斷不足之處。
賺錢容易記住 運氣卻常被誤認成實力
報導指出，人類的大腦並非忠實保存記憶，而是會依據最終結果重新整理過去經驗。因此，即使當初只是抱著試試看的心態買進，獲利後也容易認為自己原本就充滿信心。
尤其對投資經驗較少的人而言，這種心理現象更加明顯。若連續幾次投資獲利，很容易誤以為自己已經掌握市場節奏。特別是在短時間內獲得可觀收益時，更容易混淆「運氣」與「實力」之間的界線。
報導指出，股票帳戶中代表獲利的紅色數字，就像一種強烈的心理回饋，使投資人更容易記住自己成功的判斷，卻忽略其中可能包含大量運氣成分。
社群也放大偏誤 獲利喊神準、虧損怪外資
這種心理也反映在投資社群的討論中。當股票上漲時，常有人表示「早就知道會漲」、「本來就是這個趨勢」；但若股價下跌，則改口說是「市場突然變了」、「外資賣超」、「主力刻意打壓」。成功被視為自己的能力，失敗則歸咎於外部因素。
分析指出，適度將失敗歸因於環境，有助於維持投資信心；但若完全忽略自身判斷失誤，就可能失去從錯誤中學習的機會。
一次賺大錢後最危險 過度自信恐放大投資風險
此外，一次成功交易往往會帶來超越金錢本身的心理影響。假設投資人賺到100萬元，不僅代表帳面獲利，更可能因此相信自己比其他人更懂市場，甚至認為未來可以賺得更多。但股價上漲未必完全來自個人判斷。有時可能只是整體市場同步走強，或某一產業恰巧受到資金追捧。如果將這些運氣因素全數視為自己的實力，下一次投資往往會變得更加激進。
報導指出，這也容易演變成另一種常見心理陷阱——「過度自信」（Overconfidence）。投資人開始高估自己的資訊掌握能力，認為閱讀幾篇新聞、觀看幾支分析影片，或參考網路論壇討論，就足以判斷市場方向。
但實際上，市場中有大量機構投資人與專業交易團隊，不僅掌握更多資訊，也擁有更快的交易速度，單靠個人取得的公開資訊，很難長期準確預測股價。
儘管如此，幾次成功經驗仍可能快速放大自信。原本僅投入小額資金的投資人，開始增加投資金額，甚至集中持股、使用融資或槓桿交易，而逐漸忽略風險管理。
建立交易日誌 幫助判斷到底是實力還是運氣
分析指出，當「事後偏誤」與「過度自信」相互作用時，投資人往往會逐漸依賴直覺，而非客觀分析，對於獲利視為自己眼光準確，對虧損則認為只是短暫波動，甚至難以承認自己的判斷錯誤。
為了降低這類心理偏誤，專家建議建立交易紀錄，也就是俗稱的「交易日誌」。報導指出，交易日誌不需要複雜，只要記錄買進時間、價格及投資理由即可。例如，是因為公司基本面改善、產業景氣回升、短線題材，還是單純受到市場氣氛影響。
如此一來，當股價後續出現漲跌時，投資人便能客觀回頭檢視，究竟是原本分析正確、只是市場未如預期反應；還是當初根本缺乏充分依據，只是幸運獲利。
分析認為，交易日誌最大的價值，在於幫助投資人評估自己的「判斷品質」，而非只關注最終盈虧。
真正重要的不是結果 而是決策當下是否有依據
因為好的投資決策，不一定每次都能賺錢；相反地，缺乏根據的交易，也可能因運氣好而獲利。真正重要的是，不要將運氣誤認為實力，也不要錯過從失敗中修正投資模式的機會。
報導最後指出，股市真正考驗的並非事後回頭看時有多聰明，而是在做出決策當下，是否建立了充分且客觀的判斷依據。當投資人覺得自己突然變成「投資天才」時，更應回頭檢視當初買進的真正理由，而不是只記住最終的結果。
我是廣告 請繼續往下閱讀
成功歸功自己、失敗怪市場 大腦會改寫投資記憶
報導指出，這樣的情況在投資市場並不少見。股票上漲時，投資人容易認為是自己眼光精準；股票下跌時，則將責任歸咎於外部環境。換言之，人們往往會在結果出現後，重新改寫自己對過去決策的記憶。
行為經濟學認為，這就是典型的「事後偏誤」，也就是事情發生後，人們傾向認為自己一開始就知道結果，並高估當初決策的正確性。
分析指出，股票市場本身充滿不確定性，投資人在按下買進按鈕的當下，無法確定未來股價走勢。企業獲利、利率、匯率、產業景氣、市場資金及新聞事件等，都可能影響股價變化。
一旦結果揭曉，人們便容易重新建構自己的記憶。若股價上漲，便會認為當初看好的理由十分充分；若股價下跌，則容易淡化當初判斷不足之處。
賺錢容易記住 運氣卻常被誤認成實力
報導指出，人類的大腦並非忠實保存記憶，而是會依據最終結果重新整理過去經驗。因此，即使當初只是抱著試試看的心態買進，獲利後也容易認為自己原本就充滿信心。
尤其對投資經驗較少的人而言，這種心理現象更加明顯。若連續幾次投資獲利，很容易誤以為自己已經掌握市場節奏。特別是在短時間內獲得可觀收益時，更容易混淆「運氣」與「實力」之間的界線。
報導指出，股票帳戶中代表獲利的紅色數字，就像一種強烈的心理回饋，使投資人更容易記住自己成功的判斷，卻忽略其中可能包含大量運氣成分。
社群也放大偏誤 獲利喊神準、虧損怪外資
這種心理也反映在投資社群的討論中。當股票上漲時，常有人表示「早就知道會漲」、「本來就是這個趨勢」；但若股價下跌，則改口說是「市場突然變了」、「外資賣超」、「主力刻意打壓」。成功被視為自己的能力，失敗則歸咎於外部因素。
分析指出，適度將失敗歸因於環境，有助於維持投資信心；但若完全忽略自身判斷失誤，就可能失去從錯誤中學習的機會。
一次賺大錢後最危險 過度自信恐放大投資風險
此外，一次成功交易往往會帶來超越金錢本身的心理影響。假設投資人賺到100萬元，不僅代表帳面獲利，更可能因此相信自己比其他人更懂市場，甚至認為未來可以賺得更多。但股價上漲未必完全來自個人判斷。有時可能只是整體市場同步走強，或某一產業恰巧受到資金追捧。如果將這些運氣因素全數視為自己的實力，下一次投資往往會變得更加激進。
報導指出，這也容易演變成另一種常見心理陷阱——「過度自信」（Overconfidence）。投資人開始高估自己的資訊掌握能力，認為閱讀幾篇新聞、觀看幾支分析影片，或參考網路論壇討論，就足以判斷市場方向。
但實際上，市場中有大量機構投資人與專業交易團隊，不僅掌握更多資訊，也擁有更快的交易速度，單靠個人取得的公開資訊，很難長期準確預測股價。
儘管如此，幾次成功經驗仍可能快速放大自信。原本僅投入小額資金的投資人，開始增加投資金額，甚至集中持股、使用融資或槓桿交易，而逐漸忽略風險管理。
建立交易日誌 幫助判斷到底是實力還是運氣
分析指出，當「事後偏誤」與「過度自信」相互作用時，投資人往往會逐漸依賴直覺，而非客觀分析，對於獲利視為自己眼光準確，對虧損則認為只是短暫波動，甚至難以承認自己的判斷錯誤。
為了降低這類心理偏誤，專家建議建立交易紀錄，也就是俗稱的「交易日誌」。報導指出，交易日誌不需要複雜，只要記錄買進時間、價格及投資理由即可。例如，是因為公司基本面改善、產業景氣回升、短線題材，還是單純受到市場氣氛影響。
如此一來，當股價後續出現漲跌時，投資人便能客觀回頭檢視，究竟是原本分析正確、只是市場未如預期反應；還是當初根本缺乏充分依據，只是幸運獲利。
分析認為，交易日誌最大的價值，在於幫助投資人評估自己的「判斷品質」，而非只關注最終盈虧。
真正重要的不是結果 而是決策當下是否有依據
因為好的投資決策，不一定每次都能賺錢；相反地，缺乏根據的交易，也可能因運氣好而獲利。真正重要的是，不要將運氣誤認為實力，也不要錯過從失敗中修正投資模式的機會。
報導最後指出，股市真正考驗的並非事後回頭看時有多聰明，而是在做出決策當下，是否建立了充分且客觀的判斷依據。當投資人覺得自己突然變成「投資天才」時，更應回頭檢視當初買進的真正理由，而不是只記住最終的結果。