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佀廣洋戰2026！于北辰：萬美玲絕對是權力拔樁

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋投入2026桃園市議員選戰後，近期接連遭外界揭露校園霸凌、體育簽賭等爭議，儘管佀廣洋日前透過媒體發聲道歉，但仍有不少聲音認為，他未完整交代爭議細節，因此難以平息外界質疑。對此，桃園市議員于北辰爆料，這場風波背後其實牽動國民黨桃園地方勢力角力，更直指佀廣洋參選與黨內派系競爭有關。于北辰透露，早在2022年佀廣洋就要出來選議員了，但前國民黨主席朱立倫力挺子弟兵、桃園市議員凌濤參選，並要求萬美玲協助輔選。他表示，當時朱立倫曾要求萬美玲全力支持凌濤選舉，甚至傳達「如果選票不漂亮，下一次立委提名就不會提妳」的壓力。于北辰強調，此番所言「千真萬確」，也因此萬美玲當時協助凌濤競選時，不少選舉資源如看板等，都是由她所借，如今兩人又在地方選戰形成競爭關係。他認為，佀廣洋此次投入市議員選舉，某種程度上也是萬美玲重新整合地方勢力、爭取選票布局的重要一步。談到兩人的票源競爭，于北辰直言，地方選舉絕對不是折半那麼單純，「小孩子才做選擇，大人全都要」。他分析，若萬美玲未能成功拉回地方支持力量，凌濤仍可能維持高票表現，反而會讓佀廣洋陷入選戰困境。于北辰也認為，即使佀廣洋受到負面影響，笑到最後的絕對不會是台派，選票仍可能留在藍營陣營內部重新分配，他更直接點名，真正受惠者就是上次拿2萬多票的。桃園地方選戰後續發展，也將隨著藍營內部競爭持續受到關注。