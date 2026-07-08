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日本前偶像團體成員、現役AV女優百合川美織（百合川みおり）近日接受專訪，首度吐露從偶像、聲優夢碎，到最後踏入AV業界的心路轉變，她坦言大學畢業後曾擔任醫院院長秘書，卻長期遭遇職場性騷擾，甚至被院長舔腳、強迫按摩，讓她徹底對失望，直言：「既然都被這樣看待，不如乾脆脫了。」百合川美織透露，自己從小因天生娃娃音飽受霸凌，曾被同學從頭淋咖哩，直到15歲在原宿被星探發掘，並以偶像團體「Backst外神田一丁目（バクステ外神田一丁目）」一期生成員身分出道，才逐漸找回自信；之後她也接受聲優訓練，希望朝配音員發展，可惜事業並沒有起色。大學畢業後，百合川美織決定回歸一般上班族生活，進入醫院擔任院長秘書，沒想到卻成為人生最黑暗的一段時期，她指控院長假借工作之名，多次要求替她按摩，甚至做出舔腳等性騷擾行為，甚至辦公室還傳她是院長情婦的謠言，讓她身心俱疲，最終選擇辭職。歷經一連串打擊後，百合川美織開始對所謂的「正常工作」感到失望，也萌生「反正都被誤解了，不如做自己想做的事」的念頭，最後決定投身AV產業，她認為至少在這份工作中，一切都是建立在自己的選擇之上，不需要再忍受職場潛規則與不合理對待，希望自己的故事能鼓勵正在遭遇職場霸凌或性騷擾的人，勇敢離開傷害自己的環境。