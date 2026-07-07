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▲ 水利局針對田寮月世界排水美勞橋上游防汛缺口封堵。（圖／高市府提供）

強颱巴威逼近台灣。高雄市長陳其邁今（8）日指出，根據氣象署預判路徑，與前年的凱米颱風類似，高雄可能雨勢比風力影響更大，市府昨天已開應變會議，今天下午會針對山區規劃應變機制。由水利局盤點在今年6月相關淹水或積水地區所造成狀況，希望在颱風來之前先做好準備，能夠以緊急應變的方式譬如說移動抽水機或提防加高等措施來預防風雨。至於，長期的應變或者是相關水利的設施，陳其邁表示，市府也已經盤點，跟中央（經濟部）申請相關的預算補助，其中就包括二仁溪在月世界的部分，也會先採取移動抽水機，以及部分堤防加高的部分，他也要求在這個禮拜五之前要來完成。在長期的水利設施，陳其美說，包括整個堤岸工程跟固定式的抽水機等，大概預算3億，中央也已經下來會勘，預計這個部分我們會用最快的時間，在今年底或明年中之前，希望這些相關固定的防洪工程能夠盡速的完工。隨後，陳其邁在主持市政會議，針對颱風季節，請水利局、環保局、工務局、各區公所務必落實相關防颱工作，強調易淹水地區排水側溝及下水道清淤作業、防汛機具檢測等，並整備相關災防物資，提前做好防颱準備，他特別提醒部分山區可能有劇烈降雨，指示加強相關應變，以防範颱風威脅。