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國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋近日爆出霸凌爭議，雖已為此道歉，但外界要求佀該退選。對此，國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，尊重所有人的個人意願及發言，但這種比較粗暴選舉手段，其實是沒有必要的，他也尊重所有人的個人意願，也尊重所有人的發言。對於被昔日曾霸凌，佀廣洋被多名昔日同窗指控霸凌，歷經數月沉默，佀廣洋6日終於透過書面聲明道歉，稱自己年少時期不成熟，因為自己的行為讓他們受到傷害，但佀廣洋同時駁斥包括全校陪重考、小帳謾罵民進黨前立委高嘉瑜、販售大麻煙彈、認識黑道等12項指控。對於佀廣洋的道歉，很多網友不買單，甚至認為佀應該要退選。林沛祥回應，他尊重所有人的個人意願及發言，至於每個人自己的表態，他不會特定去干涉對方的自由意志及行為決定。林沛祥說，像是很多人向他表示哪些人或哪些市長候選人不應該繼續選下去，但他也從來沒有回應，他尊重，這是民主法治的國家，每個人都有言論自由，只要在法律的規範之內都是允許。林沛祥說，以他個人來講，不管誰受到這樣相對來講比較粗暴，甚至過於粗暴的選舉手段，他認為其實沒有必要。