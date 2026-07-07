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台灣寶可夢新品同步日本了！維羅博士的助手皮卡丘本週開賣

▲「維羅博士的助手皮卡丘」背後模樣。（圖／pokemoncenter）

▲「維羅博士的助手皮卡丘」玩偶在7月9日才要於日本寶可夢中心上架，這次台灣、日本幾乎可以說是同步開賣。（圖／pokemoncenter）

■7月11日台灣寶可夢中心商品清單

▲台北寶可夢中心本週新商品發售通知，即將在《Pokémon GO》中登場的「維羅博士的助手 皮卡丘」的毛絨玩具與吉祥物吊飾。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心7月入店整理券發放實施日期

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）表示，紀念《Pokémon GO》10週年的系列商品「維羅博士的助手皮卡丘」，於本週末7月11日在台北門市、高雄 POP-UP STORE兩地同時開賣，但本週末強颱巴威有高機率影響北部天氣，官方也持續提供免到現場排隊的線上購買管道！台北寶可夢中心近期發布本週新商品發售通知，即將在《Pokémon GO》中登場的「維羅博士的助手 皮卡丘」的毛絨玩具與吉祥物吊飾，將搶先應用程式在 Pokémon Center TAIPEI 登場！官方表示，本系列商品也將於7月11日（六）在高雄 夢時代購物中心的「Pokémon Center POP-UP STORE」登場。事實上，「維羅博士的助手皮卡丘」玩偶將在7月9日才會日本寶可夢中心上架，這次台灣、日本同一週上架，幾乎是同步開賣，因此預期現場也將出現驚人搶購潮。週末無法親自前往台北或高雄現場的粉絲也不用擔心，「維羅博士的助手 皮卡丘」兩款商品，也將於7月10日（五）16時00分在PChome 24h購物的「Pokémon Store」開始販售。上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。