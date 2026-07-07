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▲阿根廷在本屆世界盃的進攻核心依舊由隊長梅西主導，他目前已瘋狂轟入7顆進球。（圖／美聯社／達志影像）

1.恩佐·費爾南德斯（Enzo Fernandez）

2.麥克·阿利斯特（Alexis Mac Allister）

▲雖然進攻得分不是首要任務，但恩佐本賽季在英超切爾西展現了極強的插上進球能力（單季攻入15球）。（圖／IG@enzojfernandez）

進球球員 類型定位 市場預估進球機率 美國盤口賠率 專家點評與投資價值 梅西 (阿根廷) 絕對熱門 64% -178 最穩健的常規武器，但缺乏賠率價值。 勞塔羅·馬丁內斯 (阿根廷) 價值投資 41% +114 本屆世足僅進1球，但本季在義甲狂轟22球，隨時可能迎來爆發。 恩佐·費爾南德斯 (阿根廷) 高回報潛力股 19% +426 擅長遠射與後插上，埃及重兵看防梅西下的最大受益者。 麥克·阿利斯特 (阿根廷) 終極冷門 15% +567 賠率最香！極具性價比的無球跑動突襲者。 薩拉赫 (埃及) 埃及核心 18% +456 國家隊信仰化身，埃及若破門高機率由他完成。 馬爾穆什 (埃及) 德甲快馬 16% +525 效力於曼城，本屆世足已嘗試11次射門，反擊破壞力極強。

▲分析師認為，如果埃及敢給阿根廷像對澳洲時這麼多的進攻空間與射門機會，必將遭到無情懲罰。（圖／路透／達志影像）

預測一：阿根廷淨勝2球以上

預測二：全場火力全開、阿根廷強勢主導

預測三：阿根廷進攻數據碾壓

▲埃及在前4場比賽都將單場失球數控制在1球，但他們這次面對的是完全不同等級的挑戰。（圖／路透／達志影像）

2026年FIFA世界盃16強淘汰賽阿根廷將於台灣時間8日凌晨（當地時間7日中午），移師美國亞特蘭大的梅賽德斯-賓士體育場，與埃及隊展開對決。本場比賽將是梅西（Lionel Messi）與薩拉赫（Mohamed Salah）兩大世界級巨星正面對決，攸關哪隊能搶下珍貴的8強門票。針對「誰能在此役進球」的焦點，外媒《Covers》有19年經驗的運彩分析師Emanuel Rosu特別撰文分析，指出進球如麻的梅西雖然最穩，但賠率已經被壓得太低，反而強烈推薦兩位尚未開胡的阿根廷中場大將，直言他們的進球賠率更值得投資！阿根廷在本屆世界盃的進攻核心依舊由隊長梅西主導，他目前已瘋狂轟入7顆進球，在金靴獎爭奪戰中與哈蘭德（Erling Haaland）、姆巴佩（Kylian Mbappe）並列第一。數據顯示，梅西在最近5場國家隊正式比賽中場場進球，近4場更是場均轟出至少4次射門，狀態極其恐怖。不過，專家埃馬紐埃爾·羅蘇（Emanuel Rosu）直言，在 Kalshi 預測市場中，梅西隨時進球的機率高達64%（美國盤口-178），這意味著投資回報率極低，賠率「一點都不香」。相較之下，埃及隊的進攻則由34歲的傳奇隊長薩拉赫扛起。儘管埃及在中後防實力較為失衡，且本屆世足賽4場比賽下來「場場都有失球」，預期失球值（xGA）高達1.48，但薩拉赫在陣中的威脅性依舊巨大，埃及幾乎所有攻勢都由他發起。薩拉赫目前在 Kalshi 的進球機率被評為18%（賠率+456）。由於埃及防線高機率會採取重兵重兵包夾梅西的策略，專家預測這將為阿根廷的中後排插上球員創造海量的遠射與進空檔。羅蘇特別點名阿根廷兩位頂級中場，認為他們隨時能在外圍發炮開胡：進球機率：19%美國盤口：+426專家分析：雖然進攻得分不是他的首要任務，但恩佐本賽季在英超切爾西展現了極強的插上進球能力（單季攻入15球）。他在國家隊45場出賽中也有6球進帳，非常喜歡持球推進並在禁區外施放冷箭，極可能成為撕裂埃及大巴陣型的奇兵。進球機率：15%美國盤口：+567專家分析：效力於利物浦的麥克·阿利斯特同样是陣中不可忽視的禁區威脅。他為國家隊出戰50場攻入6球，在淘汰賽這種窒息的防守節奏中，他聰明的無球跑動將極具威脅。考慮到高達+567的超誘人賠率，這絕對是今晚回報率最香的高回報長線投資。各大體育媒體與知名分析師馬丁·格林（Martin Green）均看好此役會是一場大開大闔的對攻戰，紛紛推薦全場總進球數大於2.5球（賠率+100 / +104）。以下為本場比賽最具價值的進球者盤口速覽：推薦組合：阿根廷讓1.5球過盤（賠率+119）戰術分析：《Covers》資深分析師薩姆·法利（Sam Farley）毫不留情地指出，埃及隊在晉級過程中的表現有時「令人感到可恥」。埃及陣中最好的球員全部集中在攻擊線，導致球隊攻守極度失衡。他們在面對實力較弱的澳洲時，竟然選擇「懦弱地」龜縮防守，直到PK大戰才僥倖勝出。法利強調，如果埃及敢給阿根廷這麼多的進攻空間與射門機會，必將遭到無情懲罰，強烈看好阿根廷能以2球以上的差距大勝。推薦組合：全場總進球數大於2.5球（賠率+101至+104）戰術分析：SportsLine權威專家馬丁·格林（Martin Green）點出，阿根廷目前正處於恐怖的11連勝狀態，且在本屆世界盃4場比賽中已經狂轟11球（淨勝球達+8）。儘管埃及在前4場比賽都將單場失球數控制在1球，但他們這次面對的是完全不同等級的挑戰。格林直言：「埃及的防線根本無法限制已經轟入7球的梅西。」在阿根廷強大的火力壓制下，這場比賽極高機率開出大分，並由阿根廷完全主導戰局。推薦組合：全場總進球數大於2.5球（賠率+100）戰術分析：《體育畫報》（Sports Illustrated）分析師彼得·杜威（Peter Dewey）從進階數據面分析，阿根廷在過去10場國際賽事中瘋狂打進31球，場均預期進球值（xG）高達1.73。反觀埃及，不僅場場都有失球，其每場預期失球值（xGA）更是高達1.48。杜威認為，埃及漏洞百出的防線絕對擋不住阿根廷的攻勢，阿根廷有極大機率獨自踢穿2.5球的大分門檻，輕鬆拿下8強門票。阿根廷（4-4-2）：E·馬丁內斯；莫利納、羅梅羅、利桑德羅·馬丁內斯、梅迪納；德保羅、麥克·阿利斯特、恩佐·費爾南德斯、阿爾馬達；梅西、勞塔羅·馬丁內斯。埃及（4-4-2）：舒比爾；哈尼、阿卜杜勒·莫奈姆、拉比亞、哈菲茲；阿舒爾、法特希、阿蒂亞、齊科；馬爾穆什、薩拉赫。目前博彩盤口開出阿根廷在常規90分鐘內獨贏的賠率為-250至-290，屬於絕對熱門，埃及獨贏則高達+800至+950。