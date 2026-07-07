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巴威颱風要來「全聯廣告又被挖出」！眾愣：全聯先生跑哪去了？

不過全聯先生到底是跑去哪了？怎麼好像很久沒有看到他？」只見貼出的該廣告，全聯先生邱彥翔先在門口堆沙包，接著把門窗封好，接下來表示要去全聯，才發現門口已經被沙包堵住，搞笑表示：「抱歉，應該是先去全聯。」

「嗯？我好像才在賴清德臉書有看到他」、「不是還有幫全聯拍廣告嗎？應該還在線上吧」、「今年有幫政府拍緊急救護課程宣傳欸！之前的酒駕事件已經慢慢復出了吧！」

全聯先生邱彥翔早就回歸！拍新廣告、幫政府拍宣傳片、拍戲都有

他在去年也重新跟全聯再度合作拍攝量販店「大全聯」的形象片，也還有出演Netflix影集《童話故事下集》。

▲全聯先生邱彥翔去年底就已經跟大全聯合作拍攝形象片，沉寂許久復出讓不少婆媽又驚又喜。（圖/YT@PX Channel）

甚至今年1月底，總統賴清德透過個人臉書宣傳緊急救護課程，就是找來「全聯先生」助陣幫忙宣導，當時有不少民眾也認為角色太適合，但也希望他未來可以拍更多全聯廣告。沒想到這回因為巴威颱風要來，意外讓全聯先生的現況備受討論，也是創造額外有趣的話題。

強烈颱風巴威正持續往台灣逼近，各大氣象專家都呼籲要及早做好防颱準備，首當其衝北部地區，台北災害防救辦公室也建議至少要備妥3天份的乾糧跟飲用水，不少民眾這幾天也準備去超市、賣場補給糧食。就有網友討論：「每次颱風就會想到全聯那個超神的廣告，但全聯先生到底跑去哪了？」貼文曝光後不少人則表示：「去年還有幫全聯拍廣告欸！今年也有幫賴清德宣傳緊急救護課程。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「巴威颱風準備要來，每次都會想到全聯十幾年前拍的颱風廣告，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「曾經紅極一時的全聯先生整個消失，現在到底在幹嘛很好奇」、「還是覺得全聯沒有他就不對味！畢竟他已經當全聯先生也有15年了吧？」、「當年這廣告推出時印象超深刻，默默地就去全聯補貨了」；不過也有不少人表示：正所謂「好事不出門，壞事傳千里」，許多網友的印象一直都停留在全聯先生在2023年7月因為喝醉酒砸車事件，加上後續跟全聯合作機會變少，導致很多婆媽都以為全聯先生已經淡出螢光幕前。不過現年52歲的全聯先生邱彥翔在這幾年其實都陪在罹癌母親身旁，直到母親病逝之後，這幾年已經陸續回到正軌，除了參與志工服務、關注長照議題之外，