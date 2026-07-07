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2026年世界盃16強賽，比利時以4：1擊敗地主美國，睽違兩屆再度闖進8強。在比賽結束後備受討論的反而不是誰晉級，而是比利時前鋒盧卡古（Romelu Lukaku）進球後的一段慶祝舞蹈，因神似美國總統川普（Donald Trump）經常在公開場合的招牌跳舞動作，迅速在社群媒體掀起熱議。因為賽前剛爆出巴洛貢（Folarin Balogun）原本應禁賽，最後卻破天荒獲得「禁賽緩期執行」的荒謬消息，因此比利時球員的慶祝動作讓網友直呼：「太有哏。」本場比賽，盧卡古替補上陣，在傷停補時把握反擊機會攻進比利時本場比賽的第4顆進球，替球隊鎖定勝局，也宣告地主美國提前結束本屆世界盃旅程。進球後，盧卡庫雙臂上下擺動、身體左右搖晃，隊友也紛紛加入一起跳舞，現場瞬間沸騰。影片曝光後，眼尖的網友與各國媒體立刻認出，這段看似滑稽的舞步，正是美國總統川普（Donald Trump）在造勢集會上最經典、最常跳的「川普舞」。這段舞蹈之所以會引發全球網友集體瘋傳，是因為美國前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）原本因紅牌應遭禁賽，但國際足總（FIFA）最終宣布緩期執行處分，讓他得以在16強對戰比利時繼續出賽。此事當時就傳出，美國總統川普曾親自致電國際足總主席因凡蒂諾（Gianni Infantino），要求重新審視判決，引發外界對政治介入足球的高度爭議。因此，盧卡古在淘汰美國後跳出與川普相似的舞步，也讓不少球迷解讀成是在回應、甚至嘲諷這場持續延燒的「巴洛貢事件」，相關話題迅速登上社群平台熱搜。影片曝光後，大量球迷在社群平台X上留言討論。有網友表示：「盧卡古先是電話手勢、再跳川普舞，真的太有哏。」也有人寫道：「比利時竟然跳起川普最愛的舞步，這結尾太精彩。」還有球迷笑稱：「想到盧卡古前一天可能還在練這段舞，就覺得很好笑。」、「這個川普舞真的太鬧了，娛樂效果滿分。」雖然盧卡古本人並未說明這段慶祝動作是否具有特定含意，但在巴洛貢出賽資格爭議尚未平息之際，這段「川普舞」成為了世界盃16強賽後最受矚目的場外話題之一，也讓美國止步16強之夜，多了一層耐人尋味的討論。