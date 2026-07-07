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▲檸檬（右一）透露私下有向緋聞男友派翠克請教主持技巧。（圖／民視提供）

啦啦隊女神籃籃主持節目《綜藝新時代》5年，今（7）日記者會上「正式請辭」，由李雅英、檸檬接替，籃籃透露因為我後期有項工作需要長時間投入，擔心影響節目錄製進度，跟公司討論後決定卸下主持棒。不過，籃籃也強調還是很愛這節目，「請製作單位一定要發我當來賓。」《綜藝新時代》主持人阿翔、楊繡惠、籃籃今日舉辦記者會，籃籃也跟大家報告正式請辭，並交棒給啦啦隊女神李雅英、檸檬，籃籃透露原因：「因為我後期工作要長時間投入蠻多心力，不想一直請假影響節目錄製。」跟公司討論後決定未來以來賓的方式現身，直呼：「這是兩全其美的辦法。」籃籃也強調做出這個決定十分不捨，「我還是很愛這節目，請製作單位一定要發我當來賓。搭檔阿翔表示雖然捨不得，但這一定是籃籃想過很久的決定，也是尊重，楊繡惠也透露得知消息後當場「老淚縱橫」。不過籃籃突收起感性，搞笑說：「之後我回來該不會要從基層做起？」兩人則開玩笑回答：「現在缺搬道具的。」而接下主持棒的檸檬，透露收到公司消息很興奮、驚訝，「我是好奇寶寶，這個節目會帶大家去很多好地方。不過，第一次主持固定節目，她也直言心情一半緊張、一半興奮，直呼：「努力就對了！」並透露私下有向緋聞男友派翠克請教主持技巧，「因為我在這領域是非常菜的新人，有先請教派翠克問我該怎樣發揮。」李雅英則表示，接到主持要約後，自己起初有點擔心，「我的中文還不夠好，所以很擔心。」但聽說好友檸檬也一起加入就稍微放心些。楊繡惠也忍不住誇讚：「雅英非常厲害的地方是，她現在可以用國語講政見發表。」