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2026世界盃16強淘汰賽於今日凌晨落下帷幕，東道主美國隊以1：4慘敗給比利時隊，無緣8強。比利時前鋒「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）在進球後跳「川普舞」慶祝，被外界認為是在嘲諷美國的政治干預。賽後美國隊官方社群遭到全球球迷憤怒洗版；而比利時中場拉斯金（Nicolas Raskin）賽後更毫不留情地直言：「正義終將到來！」更因為賽前爆出美國總統川普涉嫌親自打電話給國際足總（FIFA）主席關說，讓原本被判紅牌應禁賽的美國前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）得以破例上場。賽後，美國國家男子足球隊（USMNT）的官方 X（原推特）帳號發布了「我們的世界盃旅程畫下句點」的戰報。在正常情況下，此類貼文多為球迷對球員的安慰與鼓勵，但今日卻在短短不到1小時內湧入超過1萬則憤怒的批判留言，社群徹底遭到洗版。大量來自全球的足球迷留言痛批：「腐敗輸了，足球界贏了！」、「想靠作弊走向勝利，門都沒有」、「正義得到了伸張，天理昭彰」。這場全民憤怒的導火線，源於美國前鋒巴洛貢在上一場比賽因一發直紅被驅逐出場，按規定本場對陣比利時必須禁賽。然而，FIFA卻在賽前拋出震撼彈，宣布給予該處分「一年執行緩期」，允許巴洛貢出賽。隨後歐洲足總（UEFA）發表強烈抗議，更有媒體踢爆是美國總統川普親自致電 FIFA 主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）施壓介入。川普本人甚至還在社群發文「感謝FIFA做出正確決定」，坐實了政治干預體育的醜聞，引發全球足壇公憤。面對這場「被動手腳」的比賽，比利時球員用場上的4顆進球做出了最有力反擊。比利時中場拉斯金賽後接受採訪時，言詞極其犀利地直言：「我認為，人生在世，某些地方一定存在著正義。不論背後有多少藉口，這種事情（政治干預判決）發生就是發生了，我們絕對不認為這是公平的。」拉斯金隨後補充道：「今天我們可能也獲得了一點幸運女神的眷顧，但我們最重要的任務就是贏下比賽，並向全世界傳遞這個訊息。」除了中場大將的口頭痛擊，比利時前鋒「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）在傷停補時階段攻入精彩的第4顆宣判美國隊死刑的進球後，更在場上大秀頂級嘲諷。盧卡庫在進球後，先是做出「聽電話」的手勢，隨後當眾跳起雙手上下擺動、身體左右搖晃的「川普招牌競選舞蹈」，隊友們也嘻嘻哈哈地加入共舞。這一幕迅速在網路上瘋傳，網友們紛紛笑稱：「盧卡庫前一天晚上一定在房間裡偷偷練習這個舞蹈」、「用川普的舞蹈嘲諷川普的政治介入，這簡直是最高級的綜藝娛樂！」這場夾雜政治角力與體育尊嚴的伊比利式反擊，最終以比利時的4：1大勝告終。「歐洲紅魔」成功打碎了主辦國的特權美夢，昂首挺進8強，下一輪將與西班牙正面交鋒。