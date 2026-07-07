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今年台灣旅美好手再添1人！就讀國立成功大學體育健康與休閒研究所右投手林睿杰，在美國選秀聯盟（Draft League）表現亮眼，曾飆出98.1英里（約158公里），近日獲得美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）明尼蘇達雙城隊青睞，雙方簽下一紙合約。林睿杰今（7）日在個人社群表示，「謝謝Twins（雙城隊）給我這一個機會，讓我能夠從這裡出發，繼續朝著夢想前進！」林睿杰是今年第4位簽約美職球隊的台灣選手，亦是成大首位旅美好手。現年23歲的林睿杰，大學就讀台灣體大，期間2度參與中職選秀，但都未獲得球隊指名。大學畢業後，林睿杰攻讀成大體育健康與休閒研究所，去年再度參加新人測試會，飆出152公里火球。結束測試時，林睿杰接受媒體採訪，透露除了打球，還同時在生物力學實驗室進行研究，且論文已完成前三章，透過儀器分析投球動作，以深入理解投球機制與效益作為研究目的。不過去年在選秀會上，林睿杰第3度落選，無緣踏上中職舞台。雖然中職夢落空，但林睿杰未停止個人研究進度，今年5月完成碩士論文口試，並於6月前往美國，投入美國選秀聯盟，尋求曝光機會，6月3日初登板就驚艷全場，先發3局送出6次三振，飆出97.4英里（約157公里）速球，刷新個人生涯最快球速紀錄，轉速高達2847轉，吸引不少球探目光。總計林睿杰在選秀聯盟登板5場，全以先發角色出賽，投22局失7分（6責失分），被敲12安含1轟，失7分防禦率2.45。林睿杰的好投也獲得青睞，獲得雙城隊一紙合約，林睿杰在個人社群表示，「謝謝Twins給我這一個機會，讓我能夠從這裡出發，繼續朝著夢想前進！」林睿杰感謝這一路幫助他的教練、朋友、經紀人，「有些人一起陪我早起練習；有些人在我最想放棄的時候給我一個機會、或一些想法。謝謝大家，謝謝愛我的家人，希望大家都健康。睿杰會繼續加油，享受棒球。」林睿杰是今年第4位與大聯盟球隊簽約的台灣選手，前3人分別是高中應屆畢業生林珺希（海盜隊）、賴謙凡（洋基隊）與何樺（費城人隊），林睿杰亦是成功大學首位旅美選手。