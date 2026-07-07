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國民黨立委萬美玲的兒子、準備角逐桃園市議員的參選人佀（音同似）廣洋被多名昔日同窗指控霸凌，歷經數月沉默，佀廣洋昨終於透過書面聲明道歉，稱自己年少時期不成熟，因為自己的行為讓他們受到傷害。有批踢踢網友想起藍委徐巧芯當年爭取立委時，曾說過建議年輕人不要加入國民黨，還說爸媽如果不是「特別的人」，在國民黨從政就是比較難；直呼徐巧芯說了大實話。徐巧芯2023年爭取立委提名，初選和時任立委費鴻泰打得火熱。接受網路節目《董事長開講》訪談時，曾語出驚人建議年輕人不要加入國民黨，認為國民黨對年輕人門檻比較高，若爸媽不是「特別的人」，在國民黨從政就是比較難。徐巧芯當時更說，她在國民黨11年，挑戰過程受到的不公平待遇、跨不開的門檻，除非爸媽是特別的人，不然作為一個普通人，在國民黨就是會比較辛苦，她說的都是實話，但這不是單一主席的錯，這個政黨已經好多年都是這樣子。徐巧芯當時的說法引發譁然，事後澄清表示，沒有特別指誰，因為民進黨也有這個現象，黨內的年輕人要面對高塔高牆，眼前的保守勢力讓人翻不過去，但她願意待下去，參選就是要告訴沒有家庭背景的人，國民黨內還是有人敢做對的事。網友認為，徐巧芯當年的這一席話，確實是講了大實話，也有人直言「國民黨一堆議員是二代」。