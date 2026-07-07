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嘉義涼麵變冰棒！麻醬口味變主體

▲全家推出「白醋涼麵風味雪糕」，吃起來像古早味花生冰棒。（圖／記者葉盛耀攝）

嘉義白醋藏在雪糕最深處！是驚喜還是驚嚇？

▲「白醋涼麵風味雪糕」吃到中段，真的有量不少的嘉義白醋（美乃滋）汩汩而出。（圖／記者葉盛耀攝）

整體滋味不唐突 ！像「加了美乃滋」的花生冰棒

百吉攜手《名偵探柯南》 推出「變身雪糕」、「謎之雪糕」

▲Poki百吉攜手《名偵探柯南》推出「變身雪糕」與「謎之雪糕」，將推理解謎與盲盒玩法結合，兩款聯名新品將於7月8日上市。（圖／Poki百吉提供）

今年夏天最誇張冰棒來了！全家推出「白醋涼麵風味雪糕」，宣告明（8）日全台門市都可買到，標榜以嘉義涼麵風味為概念，做出麻醬風味為底，令人崩潰的是內餡還真的加入「嘉義白醋（美乃滋）」，近日在社群平台Threads上引起討論，有網友表示「邪物」、「我真的不敢吃」等，而《NOWNEWS今日新聞》記者也搶先於門市購得，實際開箱真實口感。全家超商推出的此款「白醋涼麵風味雪糕」，是由嘉義在地70年老店「崇文錦魯麵」的二代店的崇文嘉義涼麵合作設計，正是以嘉義知名小吃「白醋涼麵」的風味為發想。「白醋涼麵雪糕」外層是仿以涼麵麻醬口味為主軸，有著花生與芝麻的濃郁香氣，業者表示會有古早味花生冰的風味，而《NOWNEWS》記者則覺得，雪糕的內層果真的有量不少的美乃滋，根據官方公告形容說會有酸酸甜甜的滋味，但是因為這個被嘉義人通稱為「白醋」的獨特美乃滋，本就是濃厚的甜味遠大過於酸味，因此不會有太突兀的感受，反而增添了滑溜口感，讓雪糕層次豐富。「白醋涼麵風味雪糕」在Threads上已經成功引起網友們熱議，有人提到「我是嘉義人我超愛白醋涼麵，但這個… 我真的不敢」、「邪物」、「不要玩食物」、「嘉義的靈魂不是這樣被玩的啦」、「強烈譴責」等，但也有人笑說「天啊，台灣人的創意實在太厲了吧」、「友先吃」等言論表示讚嘆。記者試吃後認為，，但因為其中還有部分的鹹味衝出，讓滋味不至於膩口。不過單支售價49元，目前又沒有促銷活動，恐怕在眾多平價冰棒、冰品中難以脫穎而出。根據官方公告，「白醋涼麵風味雪糕」7月8日起於全台全家便利商店獨家販售，但是記者於今（7）日就已於超商購得，不過據悉每家配貨目前僅有個位數，想吃手腳得快。創意冰不僅涼麵雪糕，台隆集團旗下冰品品牌 Poki 百吉也宣布四款夏日聯名雪糕，攜手《名偵探柯南》推出全新升級版「變身雪糕」與「謎之雪糕」。此冰棒將盲盒、解謎元素搬進雪糕裡，每咬一口都像破解案件，尤其「變身雪糕」以「外表相同、身分不同」概念設計，採用盲盒玩法，外觀看起來都是藍色蘇打外衣，但實際共有兩種口味。其中一款是經典冰沁蘇打雪糕，另一款則是在蘇打雪糕中包覆香草優格冰淇淋。