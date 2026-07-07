巴威颱風逐漸靠近台灣，風雨來之前，中央氣象署表示今（7）日受到太平洋高壓影響，各地天氣高溫炎熱，針對全台13縣市發布高溫特報。今白天臺南市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。新竹縣、臺中市、南投縣、嘉義縣、宜蘭縣為黃色燈號，請注意。
⚠️高溫資訊
📍影響時間：07日白天
📌高溫橙色38燈號：臺南市
📌高溫橙色36燈號：新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、花蓮縣
📌高溫黃色燈號：新竹縣、臺中市、南投縣、嘉義縣、宜蘭縣
暴風圈將在週五傍晚接觸陸地
中央氣象署指出，巴威目前仍維持強烈颱風等級，預估周四開始北轉，暴風圈將在週五傍晚接觸陸地，整體在周五晚間至周六白天最接近台灣，屆時將帶來明顯風雨，最快周四白天發布海上颱風警報，週四晚間發布陸上警報，由於颱風暴風半徑大，中部以北、東北部地區、南投及花蓮山區雨勢最明顯。
降雨方面，中央氣象署預報員李孟軒表示，今、明兩天各地仍以晴到多雲為主，午後西半部山區，以及北部、嘉義至南投一帶有局部短暫雷陣雨；周四午後雷雨範圍擴大至南部及中部山區，晚間起桃園以北降雨也將逐漸增加。
週五、週六風雨明顯
隨著颱風逼近，周五、周六全台降雨將明顯增強，中部以北、東北部、南投及花蓮山區都有豪雨發生機率，其中台中以北山區甚至可能出現豪雨以上等級降雨。待下周颱風遠離後，各地雨勢可望逐漸趨緩，但西半部仍有午後局部雷陣雨，宜蘭、花蓮則有局部短暫降雨。
氣溫方面，周四之前各地高溫普遍可達32度以上，大台北盆地、花東縱谷及中南部近山區有局部36度以上高溫發生機率。到了周五，由於降雨增加，高溫將略為下降。
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📍影響時間：07日白天
📌高溫橙色38燈號：臺南市
📌高溫橙色36燈號：新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、花蓮縣
📌高溫黃色燈號：新竹縣、臺中市、南投縣、嘉義縣、宜蘭縣
中央氣象署指出，巴威目前仍維持強烈颱風等級，預估周四開始北轉，暴風圈將在週五傍晚接觸陸地，整體在周五晚間至周六白天最接近台灣，屆時將帶來明顯風雨，最快周四白天發布海上颱風警報，週四晚間發布陸上警報，由於颱風暴風半徑大，中部以北、東北部地區、南投及花蓮山區雨勢最明顯。
降雨方面，中央氣象署預報員李孟軒表示，今、明兩天各地仍以晴到多雲為主，午後西半部山區，以及北部、嘉義至南投一帶有局部短暫雷陣雨；周四午後雷雨範圍擴大至南部及中部山區，晚間起桃園以北降雨也將逐漸增加。
週五、週六風雨明顯
隨著颱風逼近，周五、周六全台降雨將明顯增強，中部以北、東北部、南投及花蓮山區都有豪雨發生機率，其中台中以北山區甚至可能出現豪雨以上等級降雨。待下周颱風遠離後，各地雨勢可望逐漸趨緩，但西半部仍有午後局部雷陣雨，宜蘭、花蓮則有局部短暫降雨。
氣溫方面，周四之前各地高溫普遍可達32度以上，大台北盆地、花東縱谷及中南部近山區有局部36度以上高溫發生機率。到了周五，由於降雨增加，高溫將略為下降。
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