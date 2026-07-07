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今年第9號颱風「巴威」（Bavi），正以每小時約29公里的速度向西進行，中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺。無論是否登陸，因其範圍大、發展快、強度高，恐怕都會給台灣帶來不小的影響。中國氣象部門預測，巴威颱風可能10日晚間到11日早晨擦邊台灣北部或登陸台灣，之後便向浙閩沿海靠近，又或者是在台灣以東洋面北上，之後直接登陸浙江沿海。綜合《浙江日報》等中媒報導，中國浙江省省長劉捷6日主持省政府常務會議，強調巴威颱風正在逼近，浙江省水利廳也發布通知，要求各地以「超強颱風正面登陸、貫穿全省」的最不利局面，全面做好風險隱患排查。截至發稿時間為止，浙江省沿海城市，已集體啟動Ⅳ級防颱緊急應變，省政府呼籲轄下各地，要充分利用颱風影響前的「窗口期」，紮實做好海塘、堤防、水庫、山塘、建築中的涉水工程、小流域山洪等方面的風險排查跟整治，清除阻水障礙物，確保行洪順暢。浙江寧波海事部門、台州海事局、溫州海事局、舟山海事局等等，皆已啟動Ⅳ級防颱緊急應變，加強對港口、航道、錨地、船舶巡航檢查，力求做好客運監管、過境船舶引導避風，督促港口生產企業做好停產、水工單位做好停工並撤離到安全水域的準備，嚴格執行惡劣天氣船舶禁限航規定，確保船舶安全。