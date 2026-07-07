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致癌油爭議延燒，行政院長卓榮泰6日在臉書上表示，請國人放心，政府一定秉持資訊公開、科學評估、依法處理的原則，該下架就下架、該究責就究責。不過，民眾黨團轟，卓榮泰神隱近一週還敢發文要國人放心，如此食安管理與不自我檢討的政府，衛福部長石崇良一天不下台，國人「石在不安」。民眾黨團表示，選舉將近，民進黨啟動「台灣好生活」全台輔選行程，找中央官員當麥克風手，下鄉宣揚政績。結果主管業務放空城、放任毒油流竄，人民連吃個泡麵都擔心受怕，這就是民進黨要給人民享受的「好生活」？民眾黨團指出，整起事件要回溯到今年四月初，最上游的中聯油脂出貨1300公噸問題油，4月下旬賣到下游南僑時，檢驗出一級致癌物苯駢芘超標；南僑往上通報中游福壽，福壽再回報給中聯時竟已到6/11。中聯再送到兩家實驗室確認超標四倍，時間已進入6月下旬，中聯再向上通報給主管機關衛福部已是6/30。整整三個月時間，致癌油品就這樣流進小吃店、加工廠和營養午餐，如入無人之境。針對整起致癌油事情，民眾黨團認為，(一)衛福部與行政院食品安全辦公室陷入集體失靈，三級檢驗、內外部監督管理破功，恐怕還涉及系統性隱匿。(二)確認油品含有一級致癌物質超標2倍甚至4倍之高後，衛福部竟沒要求相關業者盡速下架，還幫廠商緩頰稱「業者也是受害者」，意圖蓋牌，導致危機擴大。(三)詭異的是，為何同一批油第一次送SGS檢驗未超標，兩個月後再送檢，數值飆4倍，到底是檢驗方式有問題，還是送檢樣品有問題？又或是第一次檢驗就有問題卻被隱瞞？未來，國人對於SGS檢驗報告還有多少信心？民眾黨團轟，最後，也是最荒腔走板的衛生福利部。身為主管機關，衛福部一開始拒絕公布問題油流向，到被罵翻改口，宣布有摻用20%以上油品需下架、20%以下油品只要自主管理，衛福部油到可以自己違反《食品安全衛生管理法》規定。如今毒油事件爆發快一週，衛福部與食安辦還找不到食安破口，卓榮泰神隱一週還有臉PO文「請國人放心」。但這樣的食安管理、這樣的衛福部長一天不下台，行政院一天不檢討、不究責、人民「石在不安」。