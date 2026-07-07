伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）於當地時間7日凌晨，向荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）附近兩艘商業船隻發射飛彈。此舉發生在美伊持續推動停戰談判之際，外界擔憂將使原本脆弱的談判進程更加複雜，也再度升高全球重要能源航道的安全風險。
根據《華爾街日報》引述一名美國資深官員報導，兩起攻擊發生於阿曼灣（Gulf of Oman）與荷姆茲海峽交界水域，當時伊朗正持續舉行前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的國葬活動。
LNG船遭飛彈擊中 機艙起火船員緊急避難
消息指出，其中一艘遭攻擊的船舶疑似為卡達液化天然氣公司（Nakilat）旗下液化天然氣（LNG）運輸船「Al Rekayyat」。截至目前，Nakilat尚未回應媒體詢問。
據取得的海事無線電錄音，事發時附近另一艘船隻接獲Al Rekayyat發出的求救訊息。船員表示，飛彈擊中船體左舷機艙上方位置，導致機艙起火並濃煙密布。
錄音內容指出：「機艙發生火災，內部充滿濃煙，目前無法評估進一步損害。所有船員均已安全集合至右舷。」
事發時，該船正位於荷姆茲海峽出口、阿曼灣水域。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）船舶追蹤資料，該船自6月18日後便未再發送GPS定位訊號。
另一方面，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）也證實接獲通報，一艘油輪在阿曼利馬（Limah）以東約8浬處，遭不明飛行物擊中左舷並引發火災，當時船舶正朝南航行。所幸事件未造成人員傷亡，也未發現海洋污染情形。
革命衛隊頻放狠話 被視為阻礙停戰談判關鍵勢力
報導指出，近期伊朗革命衛隊持續對經過荷姆茲海峽的商船發出警告，要求船隻不要使用美軍在阿曼沿岸規劃的航道。革命衛隊甚至透過海事無線電向船舶廣播警告：「我們的飛彈與無人機已準備好對你們發射。」
分析認為，此次在停戰談判期間直接攻擊商船，凸顯革命衛隊在伊朗內部仍握有龐大軍事與政治影響力，並與主張透過外交解決衝突的溫和派存在明顯分歧。外界普遍認為，革命衛隊一直是阻礙美伊達成最終協議的重要力量。
美伊雙方上月才簽署一份諒解備忘錄（MOU），同意展開為期60天的談判，希望就伊朗核計畫及戰爭終結等議題達成全面協議。
川普再施壓伊朗 德黑蘭強硬反擊
美國總統川普（Donald Trump）6日再度向伊朗施壓表示，美國要嘛與伊朗達成協議，要嘛就會「完成任務」（finish the job）。
川普表示：「完成任務並不困難，但我更希望能達成協議，因為我不想影響9,100萬伊朗人民。」他並警告，美軍可在一小時內摧毀伊朗橋梁、能源設施等重要基礎建設，「他們現在已經沒有錢了，我們也沒有給他們任何資金。」
對此，伊朗最高國家安全委員會秘書佐爾加德（Mohammad Baqer Zolqadr）回應稱，川普的言論只是「妄想」，強調伊朗人民「不會屈服於威脅」。
倫敦查塔姆研究所（Chatham House）中東和北非項目主任瓦基爾（Sanam Vakil）則分析指出，伊朗領導階層目前正試圖同時向盟友與對手傳遞政治訊號，一方面維持談判空間，另一方面也藉由軍事行動展現不會輕易讓步的立場。
荷姆茲海峽仍維持通航 全球能源供應面臨考驗
儘管荷姆茲海峽近期接連發生商船遇襲事件，包括上月已有貨輪及油輪遭攻擊，但全球航運並未因此全面停擺。最新數據顯示，目前每日仍有約30至60艘船舶通過這條全球最重要的能源運輸航道。
分析指出，荷姆茲海峽承擔全球約五分之一的石油與大量液化天然氣運輸，一旦局勢持續惡化，不僅可能衝擊全球能源供應，也將成為影響美伊後續談判及中東局勢的重要變數。
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LNG船遭飛彈擊中 機艙起火船員緊急避難
消息指出，其中一艘遭攻擊的船舶疑似為卡達液化天然氣公司（Nakilat）旗下液化天然氣（LNG）運輸船「Al Rekayyat」。截至目前，Nakilat尚未回應媒體詢問。
據取得的海事無線電錄音，事發時附近另一艘船隻接獲Al Rekayyat發出的求救訊息。船員表示，飛彈擊中船體左舷機艙上方位置，導致機艙起火並濃煙密布。
錄音內容指出：「機艙發生火災，內部充滿濃煙，目前無法評估進一步損害。所有船員均已安全集合至右舷。」
事發時，該船正位於荷姆茲海峽出口、阿曼灣水域。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）船舶追蹤資料，該船自6月18日後便未再發送GPS定位訊號。
另一方面，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）也證實接獲通報，一艘油輪在阿曼利馬（Limah）以東約8浬處，遭不明飛行物擊中左舷並引發火災，當時船舶正朝南航行。所幸事件未造成人員傷亡，也未發現海洋污染情形。
革命衛隊頻放狠話 被視為阻礙停戰談判關鍵勢力
報導指出，近期伊朗革命衛隊持續對經過荷姆茲海峽的商船發出警告，要求船隻不要使用美軍在阿曼沿岸規劃的航道。革命衛隊甚至透過海事無線電向船舶廣播警告：「我們的飛彈與無人機已準備好對你們發射。」
分析認為，此次在停戰談判期間直接攻擊商船，凸顯革命衛隊在伊朗內部仍握有龐大軍事與政治影響力，並與主張透過外交解決衝突的溫和派存在明顯分歧。外界普遍認為，革命衛隊一直是阻礙美伊達成最終協議的重要力量。
美伊雙方上月才簽署一份諒解備忘錄（MOU），同意展開為期60天的談判，希望就伊朗核計畫及戰爭終結等議題達成全面協議。
川普再施壓伊朗 德黑蘭強硬反擊
美國總統川普（Donald Trump）6日再度向伊朗施壓表示，美國要嘛與伊朗達成協議，要嘛就會「完成任務」（finish the job）。
川普表示：「完成任務並不困難，但我更希望能達成協議，因為我不想影響9,100萬伊朗人民。」他並警告，美軍可在一小時內摧毀伊朗橋梁、能源設施等重要基礎建設，「他們現在已經沒有錢了，我們也沒有給他們任何資金。」
對此，伊朗最高國家安全委員會秘書佐爾加德（Mohammad Baqer Zolqadr）回應稱，川普的言論只是「妄想」，強調伊朗人民「不會屈服於威脅」。
倫敦查塔姆研究所（Chatham House）中東和北非項目主任瓦基爾（Sanam Vakil）則分析指出，伊朗領導階層目前正試圖同時向盟友與對手傳遞政治訊號，一方面維持談判空間，另一方面也藉由軍事行動展現不會輕易讓步的立場。
荷姆茲海峽仍維持通航 全球能源供應面臨考驗
儘管荷姆茲海峽近期接連發生商船遇襲事件，包括上月已有貨輪及油輪遭攻擊，但全球航運並未因此全面停擺。最新數據顯示，目前每日仍有約30至60艘船舶通過這條全球最重要的能源運輸航道。
分析指出，荷姆茲海峽承擔全球約五分之一的石油與大量液化天然氣運輸，一旦局勢持續惡化，不僅可能衝擊全球能源供應，也將成為影響美伊後續談判及中東局勢的重要變數。
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