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▲蔡瑞雪曬出在美國邁阿密乘坐遊艇的多張美照。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG@snowbabyq）

有「北一女神」之稱的女星蔡瑞雪，日前捲入已婚時尚編輯長「那個凱文」的感情風波，雖然她發聲明澄清僅是朋友，但還是引發大量批評。而近日她前往美國觀看2026世界盃足球賽，並在美國多地旅遊。5日，她還曬出在邁阿密乘坐遊艇的多張美照，只見她穿著白色超低胸透視背心、搭配牛仔褲，大露超深事業線，直接辣翻2萬粉絲，狂喊：「太犯規。」蔡瑞雪在5日於IG分享在邁阿密拍下的多張美照，寫下：「Just living in the moment.（活在當下）」。照片中，蔡瑞雪披著一頭褐色微卷長髮，穿著白色超低胸透視背心、搭配牛仔短褲，在遊艇的各個角落擺出多個姿勢，大露性感好身材，不僅秀出超深事業線與大長腿，背心的貼身設計，更是勾勒出她纖細的腰線。蔡瑞雪一系列的火辣美照，狂吸2萬粉絲按讚朝聖，「太仙太辣太犯規啦」、「美腿瑞雪，這個身材也太羨慕」、「妳今年的夏天很美又正。」大讚她的高顏值與好身材。蔡瑞雪擁有甜美外貌與火辣身材，從韓國參加完選秀節目《偶像學校》返台後，轉型成為演員，曾出演電影《陪你很久很久》、《殮魂師》、電視劇《噬罪者》、《浪漫輸給你》、《地獄里長》等作品。私生活方面，她也傳過多次緋聞，不僅曾與歌手王以綸、富二代孫麥傑高調交往，今年3月還爆出與已婚KOL「那個凱文」的婚外情，不過她否認和男方有任何踰矩行為，強調只是一般朋友關係。