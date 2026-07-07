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廠商延誤都應究責 石崇良：要求衛生局持續追查

中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，地方衛生局今（7）日開罰中聯、福壽、福懋各300萬元。而衛福部長石崇良今日表示，針對中聯因過程延遲通報，追查過程也有不實情況，根據調查事實，開出1億6520萬罰單，也是史上最高的金額。台中市府今日針對中聯、福壽、福懋，開罰每家300萬元；彰化縣衛生局則罰泰山600萬元。石崇良今接受媒體聯訪時表示，傍晚食藥署會再召開記者會，而目前油品流向、商品等都已經完成盤點，涉及相關商品的名稱都會一併公布，放上食藥署專區，提供民眾查閱，保障知的權益。石崇良提到，同時已責成衛生局加強後市場的監測，包括須下架商品都必須完成；今日開始則會全面市場清查，將油脂安全標準等一併查驗。石崇良說，目前持續供應的3家業者會加強監測，確保油脂從上游到後市場都安全無虞。至於責任追究部分，他表示，整體調查顯示，第一個檢驗出超標的南僑，於5月13日就有檢驗報告，但遲至6月30日才有中聯通報主管機關，中間出現嚴重違誤。石崇良提到，從第一家驗出的南僑，往上傳遞訊息到福壽、泰山及中聯等，中間的延誤時間都應究責，因此地方衛生局已進行裁罰。而對於中聯油脂，中央今日同樣會再開出罰單，包括延遲通報、油脂的追查出現不實現象，根據調查事實，開出1億6520萬罰單，也是史上最高金額的罰鍰。另外，南僑通報過程中，有廠商已經知曉超標，是否仍有繼續販賣等情況，石崇良表示，會要求衛生局持續追查，追究應有責任。