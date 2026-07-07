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2026年世界盃16強淘汰賽，挪威以2：1擊敗傳統強權巴西。帶領球隊隊史首度闖8強的最大功臣、「挪威魔人」哈蘭德（Erling Haaland）賽後面對王室成員親臨休息室接見，直接以「打赤膊」的姿態與在場邊觀戰的挪威公主英格麗·亞歷山德拉（Princess Ingrid Alexandra）熱情擁抱。這難得的畫面不僅引發全球關注，更在日本網路上掀起熱烈討論。在本月5日（台灣時間6日）於紐約/紐澤西體育場舉行的16強賽事中，25歲的曼城前鋒哈蘭德梅開二度，成為擊退巴西的絕對英雄。賽後，挪威王室的官方Instagram帳號發布了一段影片，記錄了這位打著赤膊的「怪物」在場邊接受王室成員祝福，並與公主開心相擁的珍貴畫面。這個極具視覺張力與話題性的擁抱場面，迅速在社群平台X（原推特）上發酵。網友對於哈蘭德不拘小節的舉動紛紛發出驚嘆：「哈蘭德真的太帥了」、「這完全就是王國的英雄啊」、「能打倒巴西，就是這麼了不起的一件事」、「這完全是頂級球星才會有的名場面」、「竟然和公主擁抱，這簡直就像電影情節一樣！」、「半裸擁抱！真不愧是哈蘭德」。也有球迷感性表示：「只有足球才能帶來這樣的時刻。想像一下，未來的挪威王后——那位公主——走進更衣室，與哈蘭德和他的隊友們打招呼。這就是足球的魅力。它將皇室成員和運動員聚集在同一個舞台上。據了解，挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon）原本預定前往觀賽，但因妻子接受手術而臨時取消行程。因此，改由長女英格麗·亞歷山德拉公主與弟弟斯維爾·馬格努斯王子（Prince Sverre Magnus）代表出席。姊弟倆自小組賽第二戰對陣塞內加爾起，就一路在場邊為國家隊加油。如今挪威隊勢如破竹，不僅氣走奪冠熱門巴西，更創下隊史首度殺入世界盃8強的輝煌紀錄，也讓一路見證奇蹟的公主被當地民眾與球迷們視為帶來好運的「勝利女神」。