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美國股市周一（6日）全數走高，不過台股走勢不同調，今日下殺超過千點，收45479.11點、跌1077.28點或2.31%，失守月線45610點；盤中走勢振幅大，上下高低點相差超過1500點；成交量1兆1696億元。櫃買指數下跌20.33點，收419.48點。權值股今日多走弱，權王台積電雖然法人看好不斷、早盤多在平盤上，但午盤翻黑，下跌20元，收2440元。今日除息的聯發科，配發現金股利每股24.5元，下跌70元，收4030元，仍是貼息。台達電跌半根，收1890元。被動元件族群今日下殺，國巨、華新科收跌停價分別為905元、502元，其他如興勤、大毅、禾伸堂、日電貿、信昌電等同樣慘跌停。金融股表現亮眼，國泰金、聯邦金、凱基金等上漲逾3%，其中國泰金上漲逾3%，收97元；富邦金微幅上漲0.56%，收123元。生技類股最為突出，康霈*、泰宗都漲停分別收110元、268元；禾榮科上漲逾8%，藥華藥上漲3.46%。圓祥生技、長聖等同樣都漲停價位。上市櫃合計12檔漲停；46檔跌停。成交量前十名為群創、友達、新纖、中石化、力積電、華邦電、凱基金、合晶、元大台灣50、南茂 。