強烈颱風巴威持續朝台灣逼近，目前距離台灣約2100至2000公里，雖因乾空氣、垂直風切及眼牆置換影響，強度略有減弱，但仍維持強颱等級。氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，未來48小時巴威將持續偏西前進，待周四下半天抵達琉球南方海域後開始北轉，轉向位置及幅度將成為影響台灣風雨的最大關鍵。若目前路徑維持不變，暴風圈最快周五傍晚開始籠罩北部、東部、中部及南部內陸，周六晚間逐步遠離。由於颱風體型龐大，暴風圈恐覆蓋約三分之二個台灣，十級暴風圈更可能影響北北基、桃竹、宜蘭及馬祖。

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巴威颱風周四起北轉！暴風圈恐罩三分之二個台灣

「台灣颱風論壇」指出，目前巴威受到乾空氣侵擾、垂直風切等環境因素影響，加上正在進行颱風眼牆置換，因此強度有些微減弱趨勢。不過，待眼牆置換完成後，仍可維持強烈颱風等級，只是整體強度將由原本的前段班，略微降至中段班。

粉專分析，巴威颱風未來48小時將沿著太平洋高壓南側，持續以穩定速度偏西前進。預估周四下半天抵達日本琉球、沖繩南方海域後，將逐漸位於太平洋高壓西南側邊緣，開始向西北方向轉彎。

▲周四至周五將是巴威北轉的關鍵時刻，若預測路徑沒有明顯改變，暴風圈最快周五傍晚開始影響台灣，恐籠罩約三分之二個台灣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲周四至周五將是巴威北轉的關鍵時刻，若預測路徑沒有明顯改變，暴風圈最快周五傍晚開始影響台灣，恐籠罩約三分之二個台灣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
其中，周四至周五北轉的位置與角度，是決定颱風距離台灣遠近的重要關鍵。若轉向時間較晚、角度較小，就可能更加接近台灣；反之則有機會離台灣較遠，後續仍需持續觀察最新預報。

暴風圈周五起影響台灣！「北北基桃竹宜、馬祖」慎防十級強風

粉專表示，依目前預測路徑，若沒有明顯變化，巴威暴風圈預估將於周五傍晚開始逐步籠罩台灣，影響範圍包括北部、東部、中部及南部內陸地區，周六夜晚則可望逐漸脫離。

▲即使巴威靠近時可能降為中颱，仍因環流廣大、暴風圈遼闊，各地仍有明顯風雨，北台灣及馬祖更須留意十級強風侵襲。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲即使巴威靠近時可能降為中颱，仍因環流廣大、暴風圈遼闊，各地仍有明顯風雨，北台灣及馬祖更須留意十級強風侵襲。（圖／翻攝自中央氣象署）
雖然巴威靠近台灣過程中，可能因環境不利而由強颱減弱為中颱，但由於整體環流十分龐大，暴風圈仍有機會覆蓋約三分之二個台灣，因此各地仍難免出現明顯強風及豪雨，民眾不可因強度略降而輕忽。

粉專提醒，目前十級暴風圈可能涵蓋的區域，包括宜蘭、台北、新北、基隆、桃園、新竹及外島馬祖。其中，馬祖在巴威朝浙江沿海移動過程中，也有機會直接受到強風豪雨影響。

若後續颱風路徑再向台灣靠近，北部及東北部風雨將更加劇烈。粉專呼籲，巴威仍具相當高的破壞力，未來幾天應持續留意最新路徑及強度變化，大家記得把握颱風接近前的時間完成各項防颱措施。

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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...