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巴威颱風周四起北轉！暴風圈恐罩三分之二個台灣

▲周四至周五將是巴威北轉的關鍵時刻，若預測路徑沒有明顯改變，暴風圈最快周五傍晚開始影響台灣，恐籠罩約三分之二個台灣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周四至周五北轉的位置與角度，是決定颱風距離台灣遠近的重要關鍵。若轉向時間較晚、角度較小，就可能更加接近台灣

暴風圈周五起影響台灣！「北北基桃竹宜、馬祖」慎防十級強風

▲即使巴威靠近時可能降為中颱，仍因環流廣大、暴風圈遼闊，各地仍有明顯風雨，北台灣及馬祖更須留意十級強風侵襲。（圖／翻攝自中央氣象署）

由於整體環流十分龐大，暴風圈仍有機會覆蓋約三分之二個台灣，因此各地仍難免出現明顯強風及豪雨，民眾不可因強度略降而輕忽。