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戴湘儀被誇「最美背後靈」

▲新北市議員因其姣好的面容，且時常站在新北市長侯友宜後面，被媒體喻為「最美背後靈」。（圖／擷取自戴湘儀臉書）

戴湘儀曝民代艱辛

▲新北市議員戴湘儀透露，跑行程時曾被吃豆腐。（圖／記者葉政勳攝）

不分男女都被吃豆腐

國民黨新北市議員戴湘儀5月底宣布放棄連任，震驚藍營。她接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時坦言，自己不適應議員生活，也感嘆社會至今仍對女性從業人員存在刻板印象，外界往往先看外表，而非她真正做了什麼。她透露，過去跑攤時曾遇過民眾酒醉握手不放，直到她用力抽回表達不滿才罷休，在男性居多的局處或應酬場合，也經常聽見「老男人的爛笑話」黃腔。她更提到，曾有男議員私下向她透露，自己也曾遭遇摸屁股等性騷擾，只是多數人最後只能選擇自我調適。媒體記者出身、曾任新北市府副發言人的戴湘儀，因亮眼外型，且時常在侯友宜受訪時在身後出現，有「最美背後靈」之稱。但外貌帶來的關注，卻也成為一種壓力。「女記者、女主播、女議員，大家都會把一些刻板印象放在我們身上。」戴湘儀苦笑說，外界總是先看外貌，而不是工作表現，「我們也不是什麼『松信林志玲』，但別人還是先看你的外表，不會去看你做了什麼。」戴湘儀聳了聳肩，舉了一個無奈卻無比寫實的對比：「臉書再怎麼發，發那些漂亮的照片、網美照，今天喝咖啡幹嘛的，都會有很多讚、觸及非常好；但我今天如果告訴你說，我們的青年、高齡、兒童政策，然後就超少人看。」專業被外表抹煞的挫折感，加上不時被貼上「花瓶」標籤，或是面對網路輿論上莫名其妙的緋聞與不實抹黑，讓戴湘儀直言：「我是覺得很辛苦的，然後我也覺得我不該承受這些事情。」除了網路上的壓力，地方基層應酬也是女性政治人物必須面對的挑戰。在台灣傳統基層政治中，「跑攤」是無法規避的必修課，但在觥籌交錯、酒精催化的應酬裡，女性民代常容易被「偷吃豆腐」。當被問及是否曾在基層遇過肢體騷擾？戴湘儀直言「也是會有啊！」她回憶過去跑攤時曾遇過酒醉民眾握著她的手遲遲不放，「他講多久，就握多久。」對方不斷聊天，卻始終沒有鬆手，「我到最後就這樣，很大力這樣抽回來，就是表達我不爽。」她說，面對這類情況，仍需要適度表達拒絕。她也提到，在男性占多數的場合，包括部分局處或傳統應酬場合，仍常出現性別不敏感的言語。「他們還是會開一些老男人的爛笑話、黃腔，也不管現場有沒有女議員。」甚至連她聘請的女隨扈，在以男性為主的工作環境中，也難免遇到類似情況。更令戴湘儀感慨的是，這並非只有女性才會遭遇。她透露，曾有男議員私下透露，自己也曾被人摸屁股騷擾，「只是大家最後都只能自己調適。」儘管決定退出選戰，戴湘儀仍鼓勵更多年輕女性投入政治。她認為，女性因為親身經歷生育、職場與性別不平等問題，更能理解相關議題，也需要更多人進入體制推動改變，「越多女生（從政），我們女性的議題就會越多被討論。」她希望未來能有更多元的人投入政治，讓不同群體的聲音被看見。