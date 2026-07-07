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針對國民黨花蓮縣黨部今（7）日發布的新聞稿，花蓮縣長參選人魏嘉賢表示，對於縣黨部扭曲2022年相關事件的時序與脈絡深感遺憾。他指出，公共討論應建立在事實基礎，而非透過片面敘事誤導社會認知；國民黨若一再強調制度與團結，更應落實黨內民主與決策透明，讓重大決策接受公開檢驗，使公職提名回歸制度，而非背離基層黨員與民意期待。花蓮縣黨部說明，回顧2016年花蓮市長補選期間，魏嘉賢獲得國民黨提名，在全黨黨員及公職等全力輔選下，成功擊敗民進黨籍對手。未料，2022年魏嘉賢在不參加黨內登記情形下，自行宣布以「無黨籍」身分參選議員，並在正副議長投票時跑票背棄國民黨提名的候選人，以一票之差封殺國民黨提名人，中央黨部在不得已且制度規範下處置；同年包括高雄、台南、基隆、花蓮共12人跑票，共開除11人黨籍，只有對魏嘉賢網開一面以撤銷黨籍處分，已給予最大寬容，並希望他能在處分期滿後（3年），能在2025年回歸國民黨。縣黨部強調，但遺憾的是魏嘉賢非但沒有主動申請回復黨籍參加黨內縣長初選，如今魏嘉賢再度宣布用無黨籍參選花蓮縣長，打擊國民黨候選人；在此特殊時空背景下，為確保此次大選中能順利贏得選戰，黨部必然要做出防範未然的決定。魏嘉賢表示，2022年國民黨籍花蓮市長任期屆滿後，他原規劃爭取國民黨花蓮縣議員提名，回歸議會監督縣政、推動花蓮改革。然而，因主張改革、強化議會監督，在提名過程中屢遭少數特定勢力阻撓，最終於同年9月2日改以無黨籍身分登記參選，並於9月8日遭國民黨撤銷黨籍。儘管如此，他仍以7,263票、全縣最高票當選縣議員，並創下花蓮地方自治史上縣議員最高得票紀錄，顯示其獲得廣大基層民意支持，其中也包括許多國民黨員的認同與肯定。針對縣黨部以議長選舉指稱其「背棄國民黨」，魏嘉賢表示，此一說法與事實明顯不符。他指出，遭阻撓參選、當選後無法恢復黨籍及加入國民黨團，皆非出於個人選擇；然而，擔任議員以來，他從未加入任何其他政黨或議會黨團，始終秉持維護中華民國自由民主憲政制度的信念，善盡監督縣政、為民把關的職責，並持續倡議改革，主張花蓮將施政重心回歸振興經濟、改善民生。他質疑，若僅因堅持監督施政、推動改革，希望為花蓮打造更好的生活環境，便遭指控「背棄國民黨」，不僅完全悖離事實，更令人質疑縣黨部是否已背離民主政黨應有價值，失去以民意為依歸、堅守中華民國自由民主憲政制度的初衷，淪為少數人操控黨務、壟斷基層黨意、打壓異己與改革聲音的工具。魏嘉賢表示，過去在全國及花蓮基層國民黨員支持下，他當選第20屆國民黨中央常務委員，任內積極推動青年參與及黨務改革，並於2017年促成花蓮縣黨部首次以選舉方式產生縣黨部主委，開啟地方黨務民主化的新頁。然而，如今地方黨部主委及委員全數改由官派產生，他本人雖獲得遠超花蓮國民黨員人數的民意支持，卻仍遭拒於黨門之外、無法恢復黨籍。他質疑，國民黨若始終強調制度、團結與民主，為何黨內民主機制反而日益倒退；若不是少數人操控黨務、扭曲制度，又該如何解釋。魏嘉賢呼籲，國民黨應正視基層黨員與社會民意，回歸民主運作，讓重大決策回到制度，而非任由少數人壟斷權力、排除異己。他強調，唯有讓基層黨員真正參與縣黨部主委、委員及公職提名等重大決策，落實黨內民主、重建制度公信力，國民黨才能重新凝聚黨員向心力，贏回社會信任，真正實踐其所標榜的民主價值。