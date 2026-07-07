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颱風外圍環流帶水氣！體感悶熱的真正元兇

▲強颱巴威逼近！氣象署發布最新颱風路徑預測圖，預計週五、週六對台灣影響最劇。（圖／中央氣象署提供,cwa.gov.tw）

盲目調低溫度沒用？家電達人曝降溫核心神物

▲啟動冷氣並搭配循環扇，能更快提升室內舒適度。（示意圖／486團購提供）

緊閉門窗防強風豪雨 別忘居家隱形濕氣

▲颱風期間門窗緊閉，需特別注意衣櫃、寢具、木質家具等容易吸附水氣的區域，適時除濕。（示意圖／486團購提供）

強烈颱風巴威持續受到全台關注，雖然風雨尚未直接影響台灣，但不少民眾這幾天已經感受到天氣特別悶熱。明明室內氣溫沒有明顯飆高，身體卻總覺得黏膩、不舒服，甚至冷氣開再久都無感。家電達人486先生對此揭密，這種現象通常不是冷氣不夠力，而是颱風外圍環流帶來了大量水氣，導致，進而嚴重影響人體對溫度的感受，此時盲目調低冷氣溫度並非最有效的解決辦法。許多民眾感到室內不適時，第一反應就是拿起遙控器把冷氣溫度不斷調低，希望讓室內快速變涼。不過，486先生指出，除了單純的室溫數字外，。當環境中的濕度偏高時，即使室內溫度調得很低，人體皮膚上的汗水仍難以蒸發，依然會讓人感覺到極度悶熱，進而誤以為是家中冷氣效果不足或冷媒漏光。面對颱風前夕的高濕度環境，與其耗電將冷氣開到最低溫，不如採取更有智慧的應對方式：：486先生建議，此時應維持適當的冷氣設定，並同步搭配「循環扇」使用。透過循環扇引導室內氣流帶動，能加速冷空氣在空間內均勻分布，大幅提升整體的體感舒適度與涼爽感。：利用冷氣本身的除濕效果或搭配風扇擴散，能比單純降低冷氣溫度更快達到舒爽效果。此外，隨著颱風步步逼近，民眾在做防颱準備時通常會緊閉家中所有門窗，避免強風豪雨灌進室內。然而，長時間處於完全不流通的密閉空間中，極易讓居家內部的濕氣瘋狂累積。486先生特別提醒，這段期間除了注意空間降溫之外，也絕對別忽略了。民眾應適時利用除濕機做好環境除濕與局部通風，從「」三方面同步調整，才能在風雨交加的颱風天裡，輕鬆維持乾爽、健康的居家生活品質。