因歐洲全新電池法規影響，任天堂宣布，今年秋天將在歐洲推出可更換電池版本的Switch 2，而且初代的Switch會在明年2月中旬於歐洲市場停售，代表這台熱賣10年的遊戲主機，將在歐洲走入尾聲。這項改變只會在歐盟區域實施，台灣及其他地方的Switch 2、Switch不受影響。
初代Switch逐漸退場 遊戲、線上服務仍有支援
根據任天堂官網公告，目前市面上的販售的Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite和Nintendo Switch OLED機型，從2027年2月中旬開始，將會停止供貨給歐洲的供應商，官方線上商店也會同步下架相關產品，不過現有的遊戲軟體和線上服務還會持續更新、支援，像是《Tomodachi Life 朋友收集夢想生活》、《節奏天國奇蹟之星》等新作還是在初代Switch上推出。
目前這一項變更，只有針對歐洲地區國家，台灣以及其他地區的初代Switch不受影響，台灣玩家還是可以買到初代Switch。至於全球其他市場會不會停售初代Switch，任天堂沒有進一步的消息。
因應歐洲電池法規 其他地區不受影響
為了因應歐洲電池法規，未來3C產品都必須要有可更換電池的設計，因此任天堂將從夏季開始，推出一系列改款後的主機、手把，第一波登場的新版產品，就是Joy-Con，主要只有更改電池可更換功能，今年秋天會針對Switch 2進行改版。
不過這項電池改版，也會讓Switch 2電池容量比先前減少1％，主機重量會增加10克，Switch 2 Pro手把的電池容量縮減最多，大減16%，不過重量也會減輕7克，預計在冬季發售，這些變動只有在歐洲市場，其他地區不受影響。
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根據任天堂官網公告，目前市面上的販售的Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite和Nintendo Switch OLED機型，從2027年2月中旬開始，將會停止供貨給歐洲的供應商，官方線上商店也會同步下架相關產品，不過現有的遊戲軟體和線上服務還會持續更新、支援，像是《Tomodachi Life 朋友收集夢想生活》、《節奏天國奇蹟之星》等新作還是在初代Switch上推出。
目前這一項變更，只有針對歐洲地區國家，台灣以及其他地區的初代Switch不受影響，台灣玩家還是可以買到初代Switch。至於全球其他市場會不會停售初代Switch，任天堂沒有進一步的消息。
為了因應歐洲電池法規，未來3C產品都必須要有可更換電池的設計，因此任天堂將從夏季開始，推出一系列改款後的主機、手把，第一波登場的新版產品，就是Joy-Con，主要只有更改電池可更換功能，今年秋天會針對Switch 2進行改版。
不過這項電池改版，也會讓Switch 2電池容量比先前減少1％，主機重量會增加10克，Switch 2 Pro手把的電池容量縮減最多，大減16%，不過重量也會減輕7克，預計在冬季發售，這些變動只有在歐洲市場，其他地區不受影響。