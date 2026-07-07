強烈颱風巴威持續朝台灣方向接近，各國路徑預估也逐漸收斂，中央氣象署預報員黃恩鴻受訪問時表示，目前各國模式對巴威颱風後續路徑看法已趨於一致，後續變動幅度不大，颱風掠過台灣附近的機率偏高，但中心登陸機率相對較低，雖然巴威靠近台灣時可能略為減弱，但預估仍會維持強烈颱風等級，北部、宜蘭及北部山區須嚴防明顯風雨。
巴威颱風路徑各國預估趨一致
根據中央氣象署颱風消息，為今年第9號颱風巴威，持續朝台灣方向接近，目前各國模式對巴威颱風後續走向看法已經逐漸一致，路徑變動幅度不大。依目前預估，巴威將逐漸接近台灣北部附近海面，颱風中心掠過台灣附近的機率偏高，但中心直接登陸台灣的機率低。
類似「西北颱」路徑 可能從基隆附近通過
黃恩鴻表示，從目前路徑來看，巴威颱風有點類似「西北颱」型態，預估可能從基隆嶼到基隆之間接近台灣。這類路徑對北台灣威脅較大，即使颱風中心不登陸，北部仍可能受到暴風圈及外圍環流影響，出現明顯風雨。
他提到，過去類似路徑的颱風，包括2007年薇帕颱風、2004年艾利颱風，雨區主要集中在北部山區，相關災害也多出現在北部山區，因此這次巴威颱風最需要留意的重點，就是北部山區累積性強降雨。
日、美預估指向台灣北方附近 週五週六最接近
日本氣象廳相關預報顯示，巴威將持續穿越菲律賓海，預估10日前後接近琉球南部一帶，之後逐漸轉向台灣北方附近海域，日本氣象廳資訊也指出，巴威後續將接近北台灣，台灣各地降雨將擴大，北部風勢也需特別留意。美國聯合颱風警報中心相關預測則顯示，巴威靠近北台灣及琉球群島時雖會減弱，但風場可能擴大，仍可能替台灣帶來強風與豪雨。
週六北部、宜蘭風雨最明顯
黃恩鴻表示，巴威颱風在靠近台灣時雖可能稍微減弱，但預估仍會維持強烈颱風等級，週五白天開始，風勢就會明顯增強，雨勢主要集中在北部、宜蘭，屬於颱風外圍環流帶來的陣雨。
週六風雨影響將更明顯，黃恩鴻指出，北部因為較接近颱風暴風圈及中心，風雨都會相當顯著，苗栗、新竹、桃園及新北山區都需要特別注意，台中以北平地雨勢也要留意，北部山區則可能出現豪雨等級以上降雨。
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根據中央氣象署颱風消息，為今年第9號颱風巴威，持續朝台灣方向接近，目前各國模式對巴威颱風後續走向看法已經逐漸一致，路徑變動幅度不大。依目前預估，巴威將逐漸接近台灣北部附近海面，颱風中心掠過台灣附近的機率偏高，但中心直接登陸台灣的機率低。
黃恩鴻表示，從目前路徑來看，巴威颱風有點類似「西北颱」型態，預估可能從基隆嶼到基隆之間接近台灣。這類路徑對北台灣威脅較大，即使颱風中心不登陸，北部仍可能受到暴風圈及外圍環流影響，出現明顯風雨。
他提到，過去類似路徑的颱風，包括2007年薇帕颱風、2004年艾利颱風，雨區主要集中在北部山區，相關災害也多出現在北部山區，因此這次巴威颱風最需要留意的重點，就是北部山區累積性強降雨。
日、美預估指向台灣北方附近 週五週六最接近
日本氣象廳相關預報顯示，巴威將持續穿越菲律賓海，預估10日前後接近琉球南部一帶，之後逐漸轉向台灣北方附近海域，日本氣象廳資訊也指出，巴威後續將接近北台灣，台灣各地降雨將擴大，北部風勢也需特別留意。美國聯合颱風警報中心相關預測則顯示，巴威靠近北台灣及琉球群島時雖會減弱，但風場可能擴大，仍可能替台灣帶來強風與豪雨。
週六北部、宜蘭風雨最明顯
黃恩鴻表示，巴威颱風在靠近台灣時雖可能稍微減弱，但預估仍會維持強烈颱風等級，週五白天開始，風勢就會明顯增強，雨勢主要集中在北部、宜蘭，屬於颱風外圍環流帶來的陣雨。
週六風雨影響將更明顯，黃恩鴻指出，北部因為較接近颱風暴風圈及中心，風雨都會相當顯著，苗栗、新竹、桃園及新北山區都需要特別注意，台中以北平地雨勢也要留意，北部山區則可能出現豪雨等級以上降雨。
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