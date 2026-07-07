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▲日網紅二度惡搞壽司店（圖／截自Ｘ）

日本知名迴轉壽司連鎖店「HAMA壽司（濱壽司）」再度成為惡搞受害者！43歲爭議TikTok網紅新西悠太，才剛因先前在店內將洗碗精淋在輸送帶壽司上被判罰50萬日圓（約新台幣9.9萬元），如今短短時間內竟故態復萌，再度到HAMA壽司店內拍片惡搞，行徑再度引爆日本網友怒火，二度遭警方逮捕。綜合日媒報導，新西悠太6月28日上午前往埼玉縣一間HAMA壽司分店用餐，過程中他竟拿起顧客共用的醬油瓶，將醬油倒在自己手上，接著把手指伸入口中舔食，還大方將自己狼狽吞食壽司的過程拍成影片上傳，行為令人傻眼。影片一曝光，瞬間在日本網路上炎上，更有眼尖網友發現，新西悠太的手指疑似曾碰觸到醬油瓶的出醬口，衛生疑慮引發軒然大波，大批投訴電話隨即湧入HAMA壽司營運公司。警方獲報後迅速展開調查，最終以涉嫌妨害營業罪，將這名「惡搞慣犯」逮捕到案。對此，新西悠太辯稱自己是為了衝高影片觀看次數才出此下策，不過他仍否認部分指控，堅稱「我不確定自己的手指是否真的碰到了醬油瓶的出醬口」，試圖撇清責任。令人傻眼的是，新西悠太今年5月底才在埼玉縣另一間HAMA壽司分店，把洗碗精惡意淋在輸送帶壽司上，當場遭警方逮捕，事後由川越區檢察署以簡易程序起訴，川越簡易法院6月23日已對他判處50萬日圓罰款。如今短短時間內再犯類似惡行，讓HAMA壽司相當不滿，官方對此表示感到「極為憤怒」，並強調未來仍將以堅決態度，追究所有惡意滋擾行為的法律責任，絕不寬貸。