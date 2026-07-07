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致癌油風暴延燒，北市長蔣萬安今（7）日市政會議點名總統賴清德、行政院長卓榮泰「有愧民眾對中央政府信任及食安要求」。蔣今中午再次呼籲中央，不只這次含致癌物油品業者進行相關檢驗，應對所有包括源頭、上游生產這些油脂的供應生產商全面檢驗，才能安民眾的心，不要讓民眾持續的恐慌。蔣萬安提到，面對這一次毒油的事件，臺北市政府第一時間啟動稽查。面對這一次全國性毒油的事件，臺北市政府第一時間即刻啟動稽查，不管是對於通路，或者是使用到問題油品的業者，進行了全面的清查，而且擴大預防性的下架，同時全面停用。蔣萬安指出，另外市政府也公布下游的業者名單以及受影響的學校，同時也成立了專區，來定期的更新、公布資訊，讓所有的民眾都可以知道。蔣萬安說明，這一次全國性食安的問題，中央食藥署其實在6月底就已經接獲通報，但是賴清德、卓榮泰卻在時隔近一週，這兩天，才對民眾說明。這件事情有愧於民眾對於中央政府的信任，也有愧於民眾對於食安的期待跟信心，以及相關的要求。至於衛福部或者是食藥署是否要負政治責任？蔣萬安表示，中央應即刻釐清整個這次毒油的事件，中央也應該對於不只是這一次發現有含致癌物質的業者來進行相關的檢驗，而應該對所有包括有源頭、上游生產這些油脂的供應生產商，來做一個全面的檢驗，這樣子才能夠安民眾的心，不要讓民眾持續的恐慌。另，媒體問到，源頭檢驗的主張，要不要擴張到所有的原物料？這樣食安的風險比較能夠徹底？蔣萬安說，除了針對目前已經發現的中聯油脂，以及持續的追查，民眾更希望的是其他上游供應生產的廠商，那他們的油品裡面有沒有含這樣的物質？以及有沒有超標？所以應該做一個全面的檢驗，這樣才能夠讓民眾安心，否則民眾恐慌、不敢外食，這對於台灣整體的經濟也會重創。