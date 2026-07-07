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台中市旅遊與住宿大放異彩！台中市政府觀光旅遊局今(7)日於市政會議進行「幸福城市－大玩台中GO好宿」專案報告。根據最新統計，台中市去(114)年觀光遊憩據點累計旅遊人次達1億4,719萬人次，榮登全國第一；住宿人次則突破929萬人次，高居全國第二。市長盧秀燕於會中除了肯定觀旅局與產業界的努力，更同步預告今年市民聯合結婚將推出全國首創的「空中聯合婚禮」，加碼贈送66對新人日本沖繩雙人來回機票，全力打造幸福城市品牌。盧秀燕指出，國際知名訂房平台Agoda日前評選「亞洲九大住宿CP值最高城市」，台中市成為全台唯一入選的城市，充分顯示台中旅宿業具備極高的價格競爭力與優質體驗。近幾年台中觀光大幅成長，台中國際航線在軍民合用、民航飛行受限的挑戰下，仍從原本的3條航線逆勢增長至31條，成長高達10倍，目前仍有多家航空公司持續洽詢增班，顯見台中航空市場需求強勁。盧秀燕強調，推動觀光的核心目標就是拚經濟，市府將持續精進，讓台中的城市魅力走向國際。觀旅局長陳美秀表示，台中兼具都會活力與自然風貌，擁有「山、海、屯、城」多元觀光資源，一小時車程內即可抵達各主要景點。目前台中旅宿房間數已超過2萬4,000間，規模居六都第二。近7年來，旅宿業住宿人次增幅達17.3%。為強化管理，市府率先建立低碳旅館認證制度，目前已輔導195家次取得認證；因落實合法經營與安全管理，台中市旅宿管理成效已連續3年榮獲中央考核「特優」肯定。觀旅局強調，目前正值暑期旅遊旺季，市府已串聯7至8月「台中電影Fun-In季」、清水走走藝術季、石岡熱氣球嘉年華及台中自行車嘉年華等多元活動，成功打響「台中暑期旅遊品牌」，期盼吸引更多國人前來「玩台中、住台中」，體驗永續觀光。