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黑馬對決！爭取最後晉級機會 T1、G2老對手再戰

▲2026 MSI季中邀請賽7/8賽程。（圖／LOL Esports臉書粉專）

2026 MSI季中邀請賽賽程

2026 MSI季中邀請賽直播連結、線上看

《英雄聯盟》2026年MSI季中邀請賽進入激烈的後半段，今（8）日上午11點將由上演太平洋賽區傳奇的黑馬戰隊「TSW」，對上來自北美賽區的代表LYON，爭取晉級機會；接下來就是老對手韓國戰隊T1，對上歐洲賽區G2，究竟誰會被淘汰回家，誰又會衝擊冠軍，全看今天4隊的表現。來自太平洋LCP賽區第一種子的越南戰隊TSW，在7月5日的比賽中，以黑馬之姿3比1淘汰中國LPL賽區的TES！這也是TES在國際賽上，第二次慘遭越南戰隊擊敗，TSW能否守住這次氣勢，值得關注。北美賽區的黑馬冠軍LYON，打法相當激進，在前期就能打出優勢，兩匹黑馬誰能勝出？就看11點開始的賽事直播。遭到中國LPL賽區BLG擊敗，落入敗部組的韓國戰隊T1，在敗部組第一場賽事遇到巴西戰隊FUR，一樣表現出T1的宰制力，就算前期再怎麼落後，還是可以取得最後勝利。這次對上國際賽事上經常遇到的G2，能否表現出同樣的宰制力，值得關注。11:00 TSW vs LYON16:00 T1 vs G2