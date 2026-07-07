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▲財政部關務署在高雄關召開廉能把關邊境聯防守護平台。(圖／記者黃守作攝)

▲財政部關務署召開廉能把關邊境聯防守護平台，有檢察、廉政、環管等相關單位人員與會。(圖／關務署高雄關提供)

▲財政部關務署副署長趙台安(站立者)致詞。(圖／關務署高雄關提供)

財政部關務署於今(7)日，在高雄關禮堂，召開廉能把關邊境聯防守護環境海關邊境廢棄物輸出入聯防平台，期展現守護國土廉能決心，與會機關代表一致認同，此一聯防平台行政程序的清廉度與邊境防護力呈正相關，是守護環境正義的堅實後盾。財政部關務署廉能把關邊境聯防守護環境海關邊境廢棄物輸出入聯防平台，是由關務署副署長趙台安主持，高雄關關務長劉芳祝、台中關關務長張淑娟、台北關關務長黃漢銘、基隆關關務長張世棟、財政部政風處處長周志信、關務署政風室主任徐啟文，以及法務部廉政署南部地區調查組組長許嘉龍、高雄地方檢察署檢察長黃元冠、高雄地方檢察署主任檢察官鄭博仁、環境部環境管理署南區環境管理中心代理主任王世昌、高雄市政府環境保護局技正胡耀湟等人與會。關務署副署長趙台安表示，關務署為嚴防非法廢棄物跨境移動，並落實國土永續，乃攜手檢察、廉政、環管等相關單位，打造邊境廢棄物廉防平台，以展現守護國土廉能決心。趙台安說，此平台由關務署邀集法務部廉政署、高雄地方檢察署、環境部環境管理署及高雄市政府環境保護局等機關，針對邊境非法廢棄物之情資共享、專業判定及廉政機制進行深度對接，旨在透過跨部會聯防體系，建立「廉能、透明、嚴正的邊境防護網。趙台安指出，此次會議核心聚焦在於廉能守護與邊境防護之結合，非法廢棄物輸出入常伴隨偽報或規避行為，挑戰海關查驗極限，為此，平台整合了環管署與環保局的專業判定效能，並納入高雄地檢署的司法追溯偵查，確保非法案件能即時查扣、嚴厲追究，唯有關政透明才能強化邊境韌性，透過導入廉政風險預警機制，不僅能保護第一線查驗同仁免受不法誘惑與關說壓力，更能提升政府行政透明度，優化我國在全球清廉印象指數(CPI)的表現。趙台安並指出，關務署將持續精進智慧科技查緝技術，並結合檢、廉、環等機關的集體力量，建立情資交流與聯防機制，政府將以「零容忍」的態度查處不法，共同守護清淨國土環境。