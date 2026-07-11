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▲泛舟哥時常在社群曬出一家三口日常。（圖／翻攝自IG@gino0923）

還記得2015年因一句「颱風就是要泛舟啊！不然要幹嘛？」爆紅全台的「泛舟哥」張吉吟嗎？當年他意外成為網路紅人，臉書粉絲甚至突破63萬，出版書籍、登上各大節目，不過爆紅後的他並沒有踏入演藝圈，而是回歸平凡生活，38歲的他還結婚當爸，在保險業任職中。張吉吟當年爆紅後收到許多演藝邀約，但是父母不支持他進入演藝圈，在加上自己沒有想要一直待在幕前工作的打算，最後他選擇回到金融領域，目前的他是保險公司的業務主任，生活穩定。感情方面，張吉吟於2020年與刺青師「魚丸」結婚，婚後育有一名女兒，正式升格「泛舟爸」，他偶爾會在社群分享與妻子、女兒相處的日常，還曬出不少「老公視角」影片，展現一家人的甜蜜生活。值得一提的是，張吉吟依舊仍然是招牌髮型加黑框眼鏡，不過外型可是比當年圓潤不少，被網友笑稱「幸福肥」；至於那句讓他爆紅的「颱風就是要泛舟啊」，張吉吟多年後則在節目中透露，當天其實是在宿醉狀況受訪，才開玩笑講出這句話，原本以為媒體不會播出，沒想到片段被曝光後瞬間爆紅。