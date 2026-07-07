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▲高雄萬豪酒店「豪月禮盒」，揉合節慶意象與現代美學，以創意光柵動畫設計為最大亮點，並嚴選六款皮薄餡豐的廣式月餅，風味各具巧思，滿足不同味蕾偏好。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲高雄翰品酒店「雲朗月餅禮盒」外盒以」義大利佛羅倫斯的歷史建築-塞里斯托里宮（Palazzo Serristori）為設計靈感，搭配專屬手提袋。（圖／高雄翰品酒店提供）

中秋送禮，不只是傳遞祝福，更是一種生活品味的展現。THE AMNIS然一酒店，推出年度限定禮盒《鴻雁南飛》，延續品牌藝術酒店定位，以歸鄉意象結合三款酒店師傅手工月餅，推出兼具節慶溫度、美學收藏感與細膩風味的中秋禮盒。高雄萬豪酒店「豪月禮盒」，揉合節慶意象與現代美學，以創意光柵動畫設計為最大亮點，當禮盒緩緩拉開，月兔搗藥的童趣畫面隨之流轉呈現，為傳統節慶注入生動趣味與視覺驚喜。高雄翰品酒店延續雲朗觀光經典中秋禮盒設計，以跨越時空的美學視角，結合文化底蘊、精品質感與永續理念，推出限量「雲朗月餅禮盒」。THE AMNIS然一酒店，推出年度限定禮盒《鴻雁南飛》，延續品牌藝術酒店定位，以「回家」作為設計靈感核心，禮盒主打節令美學包裝設計與酒店師傅手工自製月餅，每盒6入，包含「海藏・XO干貝酥」、「月霞・金萱流芯」、「焙韻・鐵觀音蜜桃」三種口味各2入，售價1,680元，即日起開放訂購；凡於8/1前完成預購，可享1,480元早鳥優惠價。口味方面，三款月餅皆由然一酒店點心團隊打造，從海味、茶香到果韻，勾勒中秋節令的味覺層次。首款「海藏・XO干貝酥」以細緻綠豆餡鋪陳溫潤底韻，揉入XO干貝醬的鮮香與醬香，外層酥香輕盈，內餡鹹鮮馥郁。「月霞・金萱流芯」則以清雅茶韻與柔滑流芯為特色。另一款「焙韻・鐵觀音蜜桃」以焙火茶香與果韻酸甜作為主調，入口可感受鐵觀音沉穩厚實的茶感，接續由蜜桃果香帶出明亮層次，在深焙茶韻與清甜果香之間取得細膩平衡。高雄萬豪酒店「豪月禮盒」嚴選六款皮薄餡豐的廣式月餅，風味各具巧思，滿足不同味蕾偏好。「蛋黃豆蓉」以細緻綿密的白豆蓉包裹鹹香蛋黃，甜鹹交融、口感滑順；「陳皮金時」融合紅豆的自然甜味與陳皮淡雅柑橘香氣，入口溫潤清香，尾韻回甘；「棗泥松子」選用濃郁棗泥搭配香脆松子，口感厚實細膩。創新口味則以茶香與酒香為主軸，「玫瑰凍頂香檳烏龍」將花香與茶韻結合，佐以香檳氣息；「凍頂白蘭地烏龍茶」以焙火茶香揉合白蘭地的成熟氣息；「法式焦糖栗子」則將焦糖的微苦甜與栗子的綿密細緻交織，入口濃郁滑順。高雄萬豪酒店表示，今年「豪月禮盒」在保留傳統廣式月餅精髓的同時，融入茶韻與醇酒元素，讓中秋禮盒不僅是應景美食，更成為展現創意與品味的節慶代表。「豪月禮盒」每盒六入，單顆重量約150公克，售價1,760元，7月20日起開放預購，8月21日前完成付款享早鳥9折，大宗採購另有優惠。高雄翰品酒店「雲朗月餅禮盒」延續去年深受好評的經典設計，外盒以義大利佛羅倫斯的歷史建築-塞里斯托里宮（Palazzo Serristori）為設計靈感。透過細膩的視覺呈現，將義式藝術美學融入中秋贈禮，讓每一份心意更顯雋永典雅。除了經典禮盒，今年更特別推出專屬精品手提袋，提供「溫潤卡其」與「沉穩海軍藍」兩款經典配色。在風味設計上，禮盒精選四款經典廣式月餅，各具特色、層次豐富，包括鹹甜交融、口感細膩的「核桃豆沙」；紅豆沙包裹雙鹹蛋黃、香濃飽滿的「雙黃豆沙」；鳳梨果香結合酥脆核桃、酸甜平衡的「核桃鳳梨」；以及細緻棗泥融合松子堅果香氣、風味典雅的「松子棗泥」，一次品嚐經典廣式月餅的多元風味。高雄翰品酒店表示，中秋節是傳遞祝福與凝聚情感的重要時刻，今年推出的「雲朗月餅禮盒」除了延續雲朗觀光深厚的文化底蘊與經典美學，更希望透過高質感設計與兼具實用性的精品提袋，賦予節慶贈禮更長久的價值。雄翰品酒店即日起開放預購，每盒售價980元；8月27日前完成訂購，可享早鳥優惠價880元，同步推出大宗訂購優惠。