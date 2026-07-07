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▲林宥嘉在父親過世後，於IG以黑底白字發聲。（圖／翻攝自林宥嘉IG@yogalin_official）

歌手林宥嘉父親林振雄昨（6）日傳出因癌症病逝，享壽68歲。對此，林宥嘉所屬華研國際音樂也證實消息，喊話外界給予家屬時間與空間，平靜面對並妥善處理相關事宜。而今日，林宥嘉也在痛失父親後，用黑底白字心碎發聲，他先感謝大家對爸爸的紀念，但坦言對於爸爸過世消息變成新聞這件事，「沒有任何心理準備。」並呼籲媒體不要前往明日的告別式拍攝、採訪，希望可以給親友一個安全、不緊張的環境回憶林父。林宥嘉在今日於IG限時動態PO出黑底白字的貼文，感謝媒體對爸爸的紀念，但他坦言：「爸爸離開的消息變成新聞，我們家人其實是沒有任何心理準備的。」林宥嘉透露為此打了很多電話安排事情，希望在明日的告別式上，「給家人親友們，一個有安全感、專心、沒有顧慮、沒有緊張的環境下，一起紀念、回憶爸爸。」林宥嘉透露原因，表示不捨得家人因此變得更累，也不希望參與的親友因被圍觀而緊張或是不放鬆，所以他懇請媒體不要前往拍攝、採訪，並再次道謝，「感謝所有安慰祝福的訊息和留言。」事實上，林宥嘉的父親林振雄在2018年就被診斷出罹患胰臟癌第三期，且被評估若不治療恐僅剩2個月壽命。林宥嘉得知後積極陪伴父親抗癌、接受治療，就連飲食方面都非常講究，但不料還是在昨日傳出不幸消息，粉絲們也都感到非常心痛。