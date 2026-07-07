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萬美玲2015年質詢 親揭校園「球板簽賭鏈」

多所高中涉簽賭！學生被討債留遺書跳樓

溫朗東質疑：兇手就是佀廣洋嗎？

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋投入2026桃園市議員選戰後，過去涉及校園霸凌、球板簽賭等爭議，也再度浮出水面，引發外界重新檢視。事件延燒之際，時事評論員溫朗東翻出萬美玲2015年仍擔任桃園市議員時，在議會質詢桃園校園籃球簽賭問題的內容，除了凸顯出她對此事格外關心，也不禁讓人質疑：「兇手就是佀廣洋嗎？」佀廣洋日前針對外界指控的多項爭議發表聲明，除對部分行為道歉外，其餘指控一概否認。其中，佀廣洋也主動提及高中時期曾涉及「簽賭」事件，他聲稱當時因一時輕忽與錯誤判斷，在網路平台下注，後來這件事情由母親萬美玲親自處理並送辦，最後由少年法庭依法裁定責付。不過，由於這起事件發生的時間點，與萬美玲過去在議會關切校園簽賭問題的質詢內容接近，使外界開始重新關注當年的背景。溫朗東在社群平台Threads上貼出2015年的議會質詢紀錄，當時萬美玲曾向桃園市警察局長黎文明示警，校園內籃球簽賭問題嚴重，甚至涉及黑幫勢力介入。萬美玲當時表示，校園簽賭並不單純，有黑幫鎖定特定學生，先透過高價球鞋交易等方式讓學生陷入財務困境，慢慢這些孩子的財務就亂掉了，再引導他們參與籃球簽賭或運動彩。她指出，許多學生並不了解自己已涉及賭博，隨著欠款增加，甚至可能被帶去外部借貸，最後演變成暴力討債進入校園，造成學生與家庭極大壓力。在2015年的質詢中，萬美玲強調，警方不能只處理涉案學生，更應追查背後操控整起事件的黑道勢力。她表示，當時已有多所高中傳出類似問題，包括大園、治平、啟英、成功等學校，都曾被反映有學生涉入相關簽賭。萬美玲也提到，黑道進入校園討債，更有高中生因此留下遺書要跳樓，甚至在中壢某處有一些彈子房、撞球間，有人會免費提供孩子吸毒。她質疑，相關案子既沒有追溯上下游，也沒有往橫向追查，就這樣草草結束掉，「現在黑幫進入校園其實已經嚴重，超乎你們的想象」。當時桃園市警察局長黎文明回應：「這個我會親自管制，請刑大來查察，繼續來偵辦。」萬美玲則重申，此事已有數個月，孩子都已經上了法院，但是重點是要把這個頭抓出來，要不然這件事情在校園漸漸散開來之後，還是有人受害、還是有人會被暴力討債、還是有人會留遺書要跳樓，「所以我不希望像臺中那個小孩子一樣，那種狀況發生在我們桃園」。萬美玲當年對校園簽賭黑幕有深入了解，如今佀廣洋又坦承曾涉及簽賭，溫朗東質疑，兩者之間是否存在更多背景因素，「兇手就是佀廣洋嗎」？目前萬美玲與佀廣洋均未針對外界最新質疑進一步回應，而這起事件也從個人爭議延伸至校園安全、地方政治與選戰布局等多重議題。