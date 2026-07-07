我是廣告 請繼續往下閱讀

吉友們注意了！超人氣 IP「吉伊卡哇」與聯邦銀行推出國內首張吉伊卡哇信用卡，聯邦賴點卡全新「吉伊卡哇劇場版」卡面自115年7月1日正式開放申辦，申辦名額開放5萬名，立即在 Threads、IG、PTT 等社群平台掀起熱烈討論，吸引大批粉絲搶辦，形成一波辦卡熱潮！除了小可愛們的超萌卡面外，聯邦賴點卡「吉伊卡哇劇場版」更祭出國內外多重消費回饋，並加碼推出多項限定卡面專屬禮遇，無論是吉友、收藏控，或是精打細算的消費族群，都能一次滿足！即日起至115年9月30日止，活動期間內至吉伊卡哇快閃店、常設店、指定售票系統、指定影城消費，如tixCraft拓元、寬宏售票、KKTIX、威秀、秀泰等，享加碼最高5%回饋。聯邦賴點卡在國內使用LINE Pay支付享最高11%回饋，涵蓋餐廳、速食店、手搖飲、咖啡、藥妝、家居、寵物、運動等消費通路，其中新戶享加碼4%回饋，最高可獲得LINE POINTS 1800點；及新戶繳保費一次付清享登錄最高2%回饋。國外則祭出最高6%回饋(含歐洲國家)，於韓國指定店家以LINE Pay付款可再享最高30%回饋！從國內日常生活到海外旅遊購物，全方位滿足卡友的消費需求，活動期間內國內外消費累積滿2.5萬元，登錄還可再享500元即享券。持卡人收到帳單後，使用一卡通iPASS MONEY APP繳納信用卡款並綁定聯邦賴點卡，加碼享最高200點一卡通綠點回饋。從日常消費到旅遊購物，再到吉伊卡哇相關消費優惠，聯邦賴點卡「吉伊卡哇劇場版」一次滿足收藏與消費需求，不少網友更直呼「必須辦卡！」；此次申辦名額開放5萬名，不妨把握活動期間申辦，將可愛卡面隨身帶著走！