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▲中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，油品流向下游油脂業者以及餐飲通路。（圖／記者葉盛耀攝）

▲食藥署公布福懋、福壽及泰山油品下游業者清單共360家，新增103家業者以橘底註記。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布福懋、福壽及泰山油品下游業者清單共360家，新增103家業者以橘底註記。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布福懋、福壽及泰山油品下游業者清單共360家，新增103家業者以橘底註記。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布福懋、福壽及泰山油品下游業者清單共360家，新增103家業者以橘底註記。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布福懋、福壽及泰山油品下游業者清單共360家，新增103家業者以橘底註記。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布福懋、福壽及泰山油品下游業者清單共360家，新增103家業者以橘底註記。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布福懋、福壽及泰山油品下游業者清單共360家，新增103家業者以橘底註記。（圖／食藥署提供）

中聯油脂「沙拉油原料」致癌物超標，下游廠商包括泰山、福壽、福懋，以及上百家餐飲品牌都中標，目前名單已累積共360家。《NOWNEWS》記者詢問各大百貨業者，新光三越今（7）日表示，「目前店內美食餐飲品牌所使用之食用油品、沙拉醬等，皆未使用此次事件所涉及的問題批次原物料」；微風集團表示，目前盤點沒有收到廠商回報；三井集團檢查後，確實有一兩家業者有使用到問題批次的油品，目前已經自主下架、更換完成。中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，油品流向下游油脂業者以及餐飲通路，原先食藥署公布受影響家數為257家餐飲品牌，目前使用受影響油品之業者更新至360家，並已要求業者辦理下架回收及預防性下架，確保不符合規定產品停止流通，保障國人食品安全。三井不動產集團表示，自主檢查後，確實有一兩家業者有使用到問題批次的油品，已經更換了；遠東SOGO表示，經了解檢視，相關美食街、主題餐廳皆未使用到問題批號或相關油品。新光三越則指出，目前店內美食餐飲品牌所使用之食用油品、沙拉醬等，皆未使用此次事件所涉及的問題批次原物料。新光三越將持續落實食品安全管理機制，並密切關注主管機關公告資訊，持續提供消費者安心且安全的用餐環境。微風集團表示，目前盤點沒有收到廠商回報。新莊宏匯廣場表示，關於本次問題油品，經本公司清查「各餐廳及美食街皆未使用公告之問題油品」，同時也已報請衛生主管機關，另有部分餐廳雖使用同品牌油品，但批號及效期與公告批次不同，為加強維護食品安全，已請廠商配合自主更換，敬請安心消費。食藥署已公布18項受影響產品、30個批號及流向360家業者資訊，並提供產品資訊供消費者可依產品包裝標示的名稱、有效日期(批號)辨識；如有疑義，可向原購買商家，或產品外包裝標示負責廠商洽詢。使用受影響油品製成的原型油品，或使用受影響大豆沙拉油比例達20%以上的加工產品，業者須於6日24時前完成預防性下架並提供產品資訊給所轄地方衛生局；未達預防性下架條件者，雖無須下架，惟亦須於期限內主動揭露產品資訊。