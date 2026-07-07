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▲曾沛慈轉發《央視新聞》七七事變官方貼文，三度表態立場。（圖／翻攝自曾沛慈微博）

41歲曾沛慈日前奪下中國大齡女團選秀節目《乘風2026》（《浪姐7》）總冠軍，在對岸人氣攀上顛峰，一舉一動都備受關注，今（7）日逢「七七事變」89周年，官媒《央視新聞》昨晚發布紀念貼文，曾沛慈兩度在底下留言附和，並第一時間轉發至個人微博，高喊：「銘記歷史！珍愛和平！」引發關注。中國官媒《央視新聞》發布貼文：「#七七事变89周年# 一起轉發，銘記！1937年7月7日，“七七事變”爆發。無數中華兒女浴血奮戰，拉開了全民族抗戰的序幕。89年過去，#今日中國再也不是1937的中國#，可同胞逝去之殤、山河破碎之痛，永不敢忘。勿忘國恥，吾輩自強！#1937年7月7日不敢忘#」曾沛慈先是在該篇貼文下連續留言「銘記歷史！珍愛和平！#七七事變89周年##1937年7月7日不敢忘#」兩次，接著將該篇官方貼文轉發至個人微博，再次寫下：「銘記歷史！珍愛和平！」等同三度表態立場。除了曾沛慈，其他台灣藝人王心凌也轉發官方貼文寫下「銘記歷史，緬懷先烈，吾輩自強」，江語晨寫道「銘記歷史，珍愛和平，吾輩自強」，楊培安則多次發表較為激動的長文，批評日本政客與修改和平憲法等議題。